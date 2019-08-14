Футбол
«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru 15:07
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Металлург»
Йоэль Абу Ханна
Евгений Чеберко
|4′
|15′
Иван Турицов
Дмитрий Хомченовский
|21′
|22′
Иван Турицов
Владлен Юрченко
|29′
Филипп Будковский
|45′
Владлен Юрченко
Богдан Леднев
|46′
|56′
Эвандро да Силва
Митко Митков
Назарий Русин
|68′
|82′
Кристиян Малинов
Диего Фаббрини
|87′
Жеферсон
Тони Уотт
Назарий Русин
|89′
Назарий Русин
|90′
Никита Шевченко
|90′+2′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
|90′+4′
Заря
Расстановка 4‑4‑2
30
Шевченко
18
Тымчук
15
Вернудуб
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
17
Леднев
21
Иванисеня
10
Хомченковский
31
Русин
22
Кабаев
30
Черниаускас
25
Альбентоса
24
Томаш
11
Занев
19
Турицов
20
Родригеш
21
Фаббрини
16
Бикел
9
Уотт
23
Митков
22
Соу
ЦСКА София
Расстановка 3‑5‑2
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла болгарский ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Заря» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
Экономика
Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза
Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.
Обновлено в 03:18
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
Обновлено в 16:06
Авто
Новый кроссовер Kia KX3 показали на официальных фотографиях
Новый кроссовер Kia KX3 показали на официальных фотографиях из базы, где также внесены и данные о некоторых характеристиках.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Крымчанам не хватает донорской крови
Крым остро нуждается в запасах донорской крови. Так, в частности, необходимы плазма, а также форменные элементы разных групп крови.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Кино
Вышел русский трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью
В Сети появился дублированный трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью, Александрой Даддарио и Сэди Кальвано в главных ролях.
Обновлено вчера в 16:46
Кино
«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году
Превосходство Walt Disney в мировом прокате над другими голливудскими мейджорами в 2019 году оказалось столь внушительным, что, даже если бы компания заработала в два раза меньше, она все равно оказалась бы впереди ближайшего конкурента - Warner Bros.Будет ли студия Pixar снимать пятую часть "Истории игрушек", пока неизвестно.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Боец Конор Макгрегор ударил посетителя паба за отказ выпить с ним
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор ударил посетителя паба, когда тот отказался от предложенного им горячительного.
Обновлено в 07:40
Авто
Дизайн Ford Escape 2020 года был вдохновлён мотоциклами
Обновлено в 06:34
Происшествия
Полиция задержала устроившего стрельбу в Котельниках
Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в городе Котельники Московской области.
Обновлено в 13:17
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено в 07:57
Здоровье
Молочная продукция 12 брянских предприятий оказалась фальсификатом
В «черный список» молокоперерабатывающих предприятий Брянской области, заменявших молочное сырье растительным компонентом, попали 12 производителей.
Обновлено в 10:58
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Финансы
Китай перестал быть крупнейшим кредитором США
Вторым по значимости кредитором Соединенных Штатов стал Китай, вложивший в трежерис 1 трлн 112,5 млрд долларов, что на 2,3 млрд больше конца мая этого года.
Обновлено в 17:07
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Политика
Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»
Совет Госдумы обсудит 19 августа проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором «Яндекс».
Обновлено в 12:22
Происшествия
Поезд из Петербурга в Гомель врезался в «Ниву» на путях
Поезд задержался всего на 15 минут. В ОЖД подчеркнули, что авария не повлияла на движение поездов на этом направлении.
Обновлено в 15:01
Гаджеты
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в iOS 13
Разработчики нашли дату осенней презентации Apple в седьмой бета-версии мобильной операционной системы iOS 13.
Обновлено в 16:43
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32