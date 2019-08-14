«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы

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Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

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Экономика В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.

Происшествия Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.

Происшествия В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.

Авто Новый кроссовер Kia KX3 показали на официальных фотографиях Новый кроссовер Kia KX3 показали на официальных фотографиях из базы, где также внесены и данные о некоторых характеристиках.

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