«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы

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Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Экономика Чистая квартальная прибыль Alibaba Group выросла в 2,5 раза Чистая прибыль Alibaba Group за первый квартал 2019-2020 финансового года выросла в 2,5 раза, сообщает «Прайм».

Происшествия Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Политика Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца» Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Общество Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей «В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.

Происшествия В Японии из-за тайфуна 1,7 тысячи человек провели ночь в аэропорту Не менее 1,7 тысячи человек провели ночь с четверга на пятницу в аэропорту Кансай в Осаке.

Экономика Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Армия и оружие В России ответили на обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий Парламентарий отметил, что Москва имеет не меньше оснований обвинять Вашингтон в краже российских технологий, так как Россия в разработке нового гиперзвукового оружия не отстает от американских коллег.

Общество Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу» Неизвестные ранее рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц» были обнаружены в Швейцарии.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Политика Жители Донбасса подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Политика Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Общество В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.

Здоровье В Минздраве предложили провести «пилот» по введению четырёхдневки Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян в беседе с News.ru предложил провести пилотный проект по переходу на четырёхдневную рабочую неделю.

Происшествия Полиция задержала стрелка из Котельников Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.

Армия и оружие Американский самолет совершил круговой облет Калининградской области Самолет ВВС США провел разведывательный полет вокруг Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

Происшествия Изнасилованная дознавательница из Уфы потребовала 100 миллионов рублей Бывшая дознавательница полиции потребовала 100 миллионов рублей компенсации от обвиняемых в ее изнасиловании — старших офицеров МВД.