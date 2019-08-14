«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы

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Политика Трамп призвал строить в США больше психбольниц Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.

Политика Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца» В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.

Политика Экспорт российского леса в Китай может быть полностью прекращен Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что если Пекин не станет вместе с Москвой решать проблему незаконных вырубок, Россия может полностью запретить экспорт своего леса в Китай.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Теннис Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати Карен Хачанов прекратил борьбу на турнире в Цинциннати. Российский теннисист в трех партиях проиграл представителю Франции Люку Пуйе.

Политика Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент России Владимир Путин своим указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Экономика Орешкин назвал предпосылки для рецессии из-за потребкредитования Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Reuters назвал предпосылки, при которых возможна рецессия из-за ситуации с потребительским кредитованием населения.

Политика Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Финансы Курс доллара превысил 66 рублей впервые с начала мая На Московской бирже курс доллара превысил 66 рублей, показав рост на 1,66%, согласно данным торгов на 19.25 (мск).

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Технологии Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.

Гаджеты Huawei P30 Pro признан лучшим смартфоном на рынке Как и в прошлом году, победил топовый смартфон Huawei, а именно P30 Pro.

Армия и оружие КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов Южнокорейские военные утверждают, что КНДР провела утром в пятницу пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон в сторону Японского моря.

Технологии В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 показали на первом рендере Сегодня компания Xiaomi выложила видео, на котором запечатлен процесс сборки смартфона Redmi Note 8, производство которого стартовало еще две недели назад.

Экономика В США сработал последний индикатор грядущей рецессии Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Монако» ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Монако» и сборной Марокко Юссефу Аит-Беннассеру, сообщает Чемпионат.