Футбол

«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru 15:07

Заря — ЦСКА София
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Металлург»
Йоэль Абу Ханна
Евгений Чеберко
4′
15′
Иван Турицов
Дмитрий Хомченовский
21′
22′
Иван Турицов
Владлен Юрченко
29′
Филипп Будковский
45′
Владлен Юрченко
Богдан Леднев
46′
56′
Эвандро да Силва
Митко Митков
Назарий Русин
68′
82′
Кристиян Малинов
Диего Фаббрини
87′
Жеферсон
Тони Уотт
Назарий Русин
89′
Назарий Русин
90′
Никита Шевченко
90′+2′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
90′+4′
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла болгарский ЦСКА.
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