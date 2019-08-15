Футбол
«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru 15:07
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Металлург»
Йоэль Абу Ханна
Евгений Чеберко
|4′
|15′
Иван Турицов
Дмитрий Хомченовский
|21′
|22′
Иван Турицов
Владлен Юрченко
|29′
Филипп Будковский
|45′
Владлен Юрченко
Богдан Леднев
|46′
|56′
Эвандро да Силва
Митко Митков
Назарий Русин
|68′
|82′
Кристиян Малинов
Диего Фаббрини
|87′
Жеферсон
Тони Уотт
Назарий Русин
|89′
Назарий Русин
|90′
Никита Шевченко
|90′+2′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
|90′+4′
Заря
Расстановка 4‑4‑2
30
Шевченко
18
Тымчук
15
Вернудуб
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
17
Леднев
21
Иванисеня
10
Хомченковский
31
Русин
22
Кабаев
30
Черниаускас
25
Альбентоса
24
Томаш
11
Занев
19
Турицов
20
Родригеш
21
Фаббрини
16
Бикел
9
Уотт
23
Митков
22
Соу
ЦСКА София
Расстановка 3‑5‑2
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла болгарский ЦСКА.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
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