«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы

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Политика Трамп пообещал «фантастичную» сделку с Великобританией Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.

Финансы Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США "Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.

Интернет Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".

Единоборства Олейнику предложили выступить на турнире UFC в Москве Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник заявил РИА Новости, что ему предложили выступить на турнире UFC 9 ноября в Москве.

Политика «Яндекс» отверг обвинения в подтасовке топа новостей Компания "Яндекс" заявила, что алгоритм новостного агрегатора "Яндекс.Новости" прозрачен и запрограммирован таким образом, чтобы в топ попадали новости в первую очередь известных и уважаемых СМИ.

Происшествия Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Футбол «Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.

Общество В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, скончался в возрасте 74 лет, пишет газета New York Times.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Кино Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.

Происшествия Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.

Экономика В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 показали на первом рендере Сегодня компания Xiaomi выложила видео, на котором запечатлен процесс сборки смартфона Redmi Note 8, производство которого стартовало еще две недели назад.

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Общество В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Политика Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности «Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.