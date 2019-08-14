Футбол

«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru 15:07

Заря — ЦСКА София
1 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Металлург»
Йоэль Абу Ханна
Евгений Чеберко
4′
15′
Иван Турицов
Дмитрий Хомченовский
21′
22′
Иван Турицов
Владлен Юрченко
29′
Филипп Будковский
45′
Владлен Юрченко
Богдан Леднев
46′
56′
Эвандро да Силва
Митко Митков
Назарий Русин
68′
82′
Кристиян Малинов
Диего Фаббрини
87′
Жеферсон
Тони Уотт
Назарий Русин
89′
Назарий Русин
90′
Никита Шевченко
90′+2′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
90′+4′
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла болгарский ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Заря» и БАТЭ вышли в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы

Вести.Ru15:45

«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги Европы

Soccer.ru15:07

Прогноз на матч «Заря» – «ЦСКА София» (15.08.2019)

Metaratingsвчера в 07:06

«Заря» — ЦСКА София: победят ли украинцы?

Все про Спорт рувчера в 13:28

«Заря» – ЦСКА София: прогноз на футбол от bados

Legalbet06:50

Прогноз и ставка «Заря» Луганск — ЦСКА София 15 августа, матч квалификации ЛЕ

ODDS.ruвчера в 04:30

«Заря» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 августа 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

Обновлено в 11:14
Футбол

Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы

Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Политика

Трамп пообещал «фантастичную» сделку с Великобританией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.
Обновлено в 17:56
Финансы

Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США

"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Интернет

Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации

Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".
Обновлено в 17:53
Единоборства

Олейнику предложили выступить на турнире UFC в Москве

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник заявил РИА Новости, что ему предложили выступить на турнире UFC 9 ноября в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика

«Яндекс» отверг обвинения в подтасовке топа новостей

Компания "Яндекс" заявила, что алгоритм новостного агрегатора "Яндекс.Новости" прозрачен и запрограммирован таким образом, чтобы в топ попадали новости в первую очередь известных и уважаемых СМИ.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Футбол

«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия

Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
Общество

В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, скончался в возрасте 74 лет, пишет газета New York Times.
Обновлено в 16:11
Путешествия

Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»

Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Кино

Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться

Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено в 06:00
Политика

Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1

Обновлено в 10:32
Происшествия

Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Норвегии обнаружили радиоактивный йод после ЧП под Архангельском

Обновлено в 10:26
Теннис

Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати

Обновлено в 16:57
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Экономика

В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков

Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 показали на первом рендере

Сегодня компания Xiaomi выложила видео, на котором запечатлен процесс сборки смартфона Redmi Note 8, производство которого стартовало еще две недели назад.
Обновлено в 10:08
Экономика

Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
Обновлено в 07:52
Общество

Мосгорсуд оставил под арестом студента Егора Жукова

Обновлено в 04:17
Общество

В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»

Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.
Обновлено в 18:18
Происшествия

Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского

Обновлено в 15:04
Политика

Путин обсудил будущее Курганской области с врио губернатора Шумковым

Обновлено в 09:19
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день

Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Политика

Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург

Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Политика

Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности

«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Авто

Компания Kia показала новый кроссовер Kia KX3

Южнокорейская компания опубликовала первые снимки нового Kia KX3, который представят на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
Обновлено в 14:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное