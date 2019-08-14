Футбол
«Заря» обыграла софийский ЦСКА и вышла в следующий раунд Лиги ЕвропыSoccer.ru 15:07
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Стадион «Металлург»
Йоэль Абу Ханна
Евгений Чеберко
|4′
|15′
Иван Турицов
Дмитрий Хомченовский
|21′
|22′
Иван Турицов
Владлен Юрченко
|29′
Филипп Будковский
|45′
Владлен Юрченко
Богдан Леднев
|46′
|56′
Эвандро да Силва
Митко Митков
Назарий Русин
|68′
|82′
Кристиян Малинов
Диего Фаббрини
|87′
Жеферсон
Тони Уотт
Назарий Русин
|89′
Назарий Русин
|90′
Никита Шевченко
|90′+2′
Филипп Будковский
Владислав Кабаев
|90′+4′
Заря
Расстановка 4‑4‑2
30
Шевченко
18
Тымчук
15
Вернудуб
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
17
Леднев
21
Иванисеня
10
Хомченковский
31
Русин
22
Кабаев
30
Черниаускас
25
Альбентоса
24
Томаш
11
Занев
19
Турицов
20
Родригеш
21
Фаббрини
16
Бикел
9
Уотт
23
Митков
22
Соу
ЦСКА София
Расстановка 3‑5‑2
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" дома обыграла болгарский ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Заря» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 11:14
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Политика
Трамп пообещал «фантастичную» сделку с Великобританией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.
Обновлено в 17:56
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Интернет
Пользователи Instagram смогут маркировать недостоверные публикации
Как отмечается в ее комментарии, опубликованном на официальном сайте журналистского исследовательского центра Институт Пойнтера (штат Флорида), пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация".
Обновлено в 17:53
Единоборства
Олейнику предложили выступить на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник заявил РИА Новости, что ему предложили выступить на турнире UFC 9 ноября в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика
«Яндекс» отверг обвинения в подтасовке топа новостей
Компания "Яндекс" заявила, что алгоритм новостного агрегатора "Яндекс.Новости" прозрачен и запрограммирован таким образом, чтобы в топ попадали новости в первую очередь известных и уважаемых СМИ.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Происшествия
Пилот аварийного А321 объяснил, почему не выпустил шасси
Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно.
Обновлено в 14:54
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Американский биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию по химии за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, скончался в возрасте 74 лет, пишет газета New York Times.
Обновлено в 16:11
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено в 06:00
Политика
Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1
Обновлено в 10:32
Происшествия
Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:30
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Экономика
В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков
Работа банка PNB Banka в Латвии (прежнее название – Norvik Banka) приостановлена, говорится в сообщении комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которая регламентирует работу банков в стране.
Обновлено в 15:52
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 показали на первом рендере
Сегодня компания Xiaomi выложила видео, на котором запечатлен процесс сборки смартфона Redmi Note 8, производство которого стартовало еще две недели назад.
Обновлено в 10:08
Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
Обновлено в 07:52
Общество
Мосгорсуд оставил под арестом студента Егора Жукова
Обновлено в 04:17
Общество
В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»
Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.
Обновлено в 18:18
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
Обновлено в 12:31
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Авто
Компания Kia показала новый кроссовер Kia KX3
Южнокорейская компания опубликовала первые снимки нового Kia KX3, который представят на автосалоне в Чэнду 5 сентября.
Обновлено в 14:25