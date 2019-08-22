«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол». Поначалу для подопечных Виктора Скрипника всё складывалось отлично - гол Владислава Кочергина на 38-й минуте и выигранный первый тайм.

«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды

Все про Спорт ру

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Футбол Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).

Происшествия Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией, сообщили СМИ.

Общество В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.

Энергетика Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.

Кино Культурный уикенд: выбор «Известий» На президента США совершено покушение, главный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг.

Политика Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.

Политика Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».

Авто Volkswagen выпустил внедорожный Polo Компания Volkswagen представила внедорожную модификацию хэтчбека Polo предыдущей генерации.

Армия и оружие Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Политика Вашингтон назвал условие возвращения России в G8 Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.

Армия и оружие Российская «Армата» оказалась небоеспособной До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Здоровье В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку Больше двух суток пациенты противотуберкулезного диспансера в Сургуте отказываются принимать пищу, приготовленную в столовой медицинского учреждения Они уверены, что их кормят некачественной пищей.

Футбол «Шюррле ближе к Маркизио после «Браги»?» Радимов продолжает сравнивать Напомним, ранее Радимов уже сравнивал Шюррле с Маркизио во время матча 6-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА (2:1).

Музыка Борис Гребенщиков назвал дату релиза нового альбома Лидер российской рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что планирует выпустить новый альбом уже осенью 2019 года.

Политика Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с возвращением Крыма Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила сообщения о планах США купить Гренландию у Дании с возвращением Крыма.

Политика Захарова прокомментировала российско-украинский обмен заключенными Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова имеет информацию о предстоящем обмене заключенными между Россией и Украиной, однако пока не может раскрывать детали.

Общество В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.