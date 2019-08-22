Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила триждыЕвро-футбол.ру 17:01
Андер Итурраспе
Марк Рока
|20′
Факундо Феррейра
|21′
|24′
Йоэль Абу Ханна
|38′
Владислав Кочергин
|45′+4′
Артем Громов
Дидак Вила
Виктор Санчес
|46′
Факундо Феррейра
|58′
|63′
Максим Лунев
Владлен Юрченко
Хави Пуадо
Матиас Варгас
|71′
Хави Лопес
|79′
|80′
Йоэль Абу Ханна
Максим Белый
Матиас Варгас
|81′
|90′+1′
Дмитрий Иванисеня
Леван Арвеладзе
Эспаньол
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
16
Лопес
6
Лопес
24
Калеро
4
Санчес
23
Гранеро
21
Рока
10
Дардер
22
Варгас
9
Феррейра
7
У Лэй
30
Шевченко
18
Тымчук
25
Белый
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
17
Леднев
99
Арвеладзе
80
Юрченко
22
Кабаев
28
Громов
Заря
Расстановка 4‑4‑2
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол». Поначалу для подопечных Виктора Скрипника всё складывалось отлично - гол Владислава Кочергина на 38-й минуте и выигранный первый тайм.
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