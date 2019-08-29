Футбол
Soccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы
В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
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Политика
Украинские моряки вернулись на родину
Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину.
Газета.Ru 00:31
Армия и оружие
В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ
Известия вчера в 14:26
Политика
Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru вчера в 12:23
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости вчера в 10:29
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия
СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве
Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Политика
Зеленский пока не помиловал участвующих в обмене россиян
Президент Украины Владимир Зеленский еще не помиловал россиян, которые участвуют в процессе обмена удерживаемыми лицами между РФ и украинской стороной.
ФАН 03:31
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Авто
Honda показала обновленный кросс-вэн Freed
Компания Honda представила рестайлинговый компактвэн Freed. Автомобиль получил ряд косметических доработок и кросс-версию Freed Crosstar.
Новые автомобили 02:50
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Шоу-бизнес
38-летняя Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом
38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долгое время скрывали отношения.
RuNews24.ru 03:33
Здоровье
В праздник - на посту
Потеря аппетита и вялость любимого питомца заставила Алину Лис обратиться за помощью к ветеринарам.
ГТРК Калмыкия вчера в 05:57
Технологии
США отметили общий недостаток российских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra 00:32
Транспорт
Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения
В рекомендациях вводится термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП» (прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, участки с пешеходными переходами и пр.) и предлагаются меры по снижению аварийности.
РБК 03:35
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Бухареста
Известия вчера в 18:17
Здоровье
Травников поручил усовершенствовать инфраструктуру для санавиации
Травников обозначил и перспективы расширения возможностей санавиации.
RuNews24.ru 04:02
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических сил США
RuNews24.ru вчера в 18:56
Армия и оружие
В акватории Черного моря запущена крылатая ракета
Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Культура
Конкурс имени Андрея Стенина готов объявить победителей 2019 года
О конкурсе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
РИА Новости 04:29
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34