Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы

В ответном матче квалификации ЛЕ украинская "Заря" сыграла вничью с "Эспаньолом". Дальше за счет домашней победы 3:1 прошли испанцы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Эспаньол» стал камнем преткновения для «Зари» на пути в еврокубки

REGNUM00:09

«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и не попала в группу Лиги Европы

Спорт-Экспрессвчера в 14:59

БАТЭ и «Заря» не попали в групповой турнир Лиги Европы

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:26

«Заря» вылетела из розыгрыша Лиги Европы

РИА Новостивчера в 15:16

«Заря» сыграла вничью с «Эспаньолом» и покинула Лигу Европы

Soccer.ruвчера в 15:14

«Заря» дома сыграла вничью с «Эспаньолом», но вылетела из ЛЕ

ProstoProSportвчера в 14:57

«Заря» дважды отыгралась в матче с «Эспаньолом», но покидает еврокубки

Евро-футбол.рувчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Спорт

Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

РБК 04:32
Единоборства

Нурмагомедов: хочу отправить всю команду Макгрегора в госпиталь

Вести.Ru 04:52
Политика

Украинские моряки вернулись на родину

Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину.
Газета.Ru 00:31
Армия и оружие

В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

Известия вчера в 14:26
Политика

Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Футбол

ЦСКА согласовал трансфер Комличенко

Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Футбол

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Вести.Ru вчера в 12:23
Кино

Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»

Актуальные Новости вчера в 10:29
Происшествия

В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме

РИА Новости 01:17
Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия

СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Политика

Зеленский пока не помиловал участвующих в обмене россиян

Президент Украины Владимир Зеленский еще не помиловал россиян, которые участвуют в процессе обмена удерживаемыми лицами между РФ и украинской стороной.
ФАН 03:31
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Авто

Honda показала обновленный кросс-вэн Freed

Компания Honda представила рестайлинговый компактвэн Freed. Автомобиль получил ряд косметических доработок и кросс-версию Freed Crosstar.
Новые автомобили 02:50
Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Футбол

Пике поддержал Магуайра и рассказал о своей карьере в «МЮ»

Матч ТВ 02:00
Шоу-бизнес

38-летняя Дарья Жукова похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом

38-летняя Дарья Жукова и 34-летний Ставрос Ниархос долгое время скрывали отношения.
RuNews24.ru 03:33
Здоровье

В праздник - на посту

Потеря аппетита и вялость любимого питомца заставила Алину Лис обратиться за помощью к ветеринарам.
ГТРК Калмыкия вчера в 05:57
Технологии

США отметили общий недостаток российских истребителей

Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra 00:32
Транспорт

Минтранс предложил ограничивать для водителей обгоны и перестроения

В рекомендациях вводится термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП» (прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, участки с пешеходными переходами и пр.) и предлагаются меры по снижению аварийности.
РБК 03:35
Общество

Россияне назвали самые чистые и грязные города страны

В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Российская газета вчера в 20:15
Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Бухареста

Известия вчера в 18:17
Здоровье

Травников поручил усовершенствовать инфраструктуру для санавиации

Травников обозначил и перспективы расширения возможностей санавиации.
RuNews24.ru 04:02
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических сил США

RuNews24.ru вчера в 18:56
Армия и оружие

В акватории Черного моря запущена крылатая ракета

Крылатую ракету "Калибр" запустили в акватории Черного моря.
Вести.Ru вчера в 23:23
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Культура

Конкурс имени Андрея Стенина готов объявить победителей 2019 года

О конкурсе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
РИА Новости 04:29
Происшествия

Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное