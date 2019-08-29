Футбол
ProstoProSport«Заря» дома сыграла вничью с «Эспаньолом», но вылетела из ЛЕ
Футболисты украинской «Зари» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы дома сыграли вничью с «Эспаньолом». Встреча, прошедшая в четверг в Запорожье на "Славутич Арене", завершилась со счетом 2:2. У хозяев по мячу забили Богдан Леднев и Назарий Русин.
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Коммерсантъ 15:37
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