Футболисты украинской «Зари» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы дома сыграли вничью с «Эспаньолом». Встреча, прошедшая в четверг в Запорожье на "Славутич Арене", завершилась со счетом 2:2. У хозяев по мячу забили Богдан Леднев и Назарий Русин.

«Заря» дома сыграла вничью с «Эспаньолом», но вылетела из ЛЕ

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