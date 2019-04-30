Экономика
Зарубежные посылки в России предложили обложить единым сборомТК Звезда вчера в 06:25
Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на зарубежные посылки на сбор в 15%. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на посылки из других стран единым сбором, который составит 15%.
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Эксперт прокомментировал предложение обложить посылки из-за рубежа единым сбором
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Правительство не принимало новых решений по пошлинам на посылки в РФ из-за рубежа
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