Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сборомРоссийская газета 02:10
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров. Как пишет газета "Коммерсантъ", с таким предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
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Футбол
Азмун об отношениях с фанатами, помощи пострадавшим в Голестане и 11 голах за «Зенит»
Что касается звания лучшего игрока марта, то получить его мне помогли все партнёры по «Зениту», начиная от вратаря и заканчивая нападающими и даже запасными.
Обновлено в 08:01
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Ливию и Сирию.
Обновлено в 12:22
Общество
Нарухито стал новым императором Японии
Японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.
Обновлено в 11:00
Авто
Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки
Обновлено в 02:48
Хоккей
Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок
Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".
Обновлено в 11:41
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Политика
Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле
Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе.
Обновлено в 12:41
Экономика
Чистая прибыль МОЭК в первом квартале снизилась на 18%
Деятельность ПАО "МОЭК" включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:55
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.
Обновлено в 05:29
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Кино
Кит Харингтон прокомментировал шокирующий финал третьего эпизода «Игры престолов»
Большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а многие и вовсе обрушились на создателей с гневной критикой.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео
Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Обновлено в 13:41
Экономика
Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю
В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Обновлено в 05:09
Авто
В России продажи Lamborghini увеличились в 9 раз
Итальянская компания Lamborghini в первом квартале нынешнего года продала 28 автомобилей в России, что в 9 раз превышает показатели за аналогичный промежуток 2018 года.
Обновлено в 07:26
Кино
Светлана Ходченкова и Александр Молочников сбежали в Аризону в новом реалити-фильме
Актриса Светлана Ходченкова и петербургский артист Александр Молочников стали героями нового реалити-фильма «Сбежавшие в Аризону», в котором рассказывается об истории побега в США и отношениях между участниками проекта.
Обновлено в 07:38
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро
Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой
Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Политика
Новак и Шефчович обсудили переговоры с Украиной по газу
«В ходе беседы Александр Новак и Марош Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе перспективы продолжения трёхсторонних переговоров в формате Россия — ЕС — Украина по транзиту российского газа в страны Европы», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:42