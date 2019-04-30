Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором в 15%Московский Комсомолец 02:32

Крупные российские ретейлеры предложили заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%. По данным газеты "Коммерсант", соответствующее предложение было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт назвала главный минус идеи обложить зарубежные посылки единым сбором

Известия10:56

В Госдуме оценили предложение обложить посылки из-за рубежа единым сбором

RT на русском09:03

Козак поручил ведомствам рассмотреть предложения АКИТ по развитию интернет-торговли

ТАСС07:35

Правительство не принимало новых решений по пошлинам на посылки в РФ из-за рубежа

Коммерсантъ08:31

В кабмине заявили об отсутствии решений по сбору за покупки из-за рубежа

РБК07:15

Ретейлеры предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором

РИА Новости03:32

Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором

Ведомостивчера в 19:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия

Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО

Обновлено в 08:00
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Общество

Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами

Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:11
Футбол

Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР

«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Samsung готовит к выпуску недорогой фитнес-трекер Galaxy Fit-e

Обновлено вчера в 03:29
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни

Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Политика

Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 05:32
Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Политика

Помпео оценил заявление Гуаидо о финальной фазе операции «Свобода»

Обновлено в 09:50
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Наука

Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной

Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено в 02:36
Общество

В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым

Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Обновлено в 10:17
Происшествия

Административное здание загорелось в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Экономика

«Сбербанк» намерен придерживаться существующей дивидендной политики

"Сбербанк" в ближайшей перспективе не планирует менять дивидендную политику.
Обновлено в 10:41
Общество

Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Авто

Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus

В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».
Обновлено в 01:02
Происшествия

Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов вышел на свободу

Обновлено в 04:40
Экономика

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Хоккей

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая

«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.
Обновлено в 09:32
Политика

Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено в 10:01
Гаджеты

Смартфон Energizer c самым большим в мире АКБ оказался никому не нужен

Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Политика

Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии

Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Кино

Ушел из жизни народный артист Дагун Омаев

Обновлено в 09:40
Спорт

Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года

Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Медсестра уволилась в Татарстане после скандального видео

Работница больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах уволилась после видео в соцсетях, на котором она запечатлена в нетрезвом состоянии, сообщает администрация медучреждения.
Обновлено в 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное