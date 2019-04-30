Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором в 15%Московский Комсомолец 02:32

Крупные российские ретейлеры предложили заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%. По данным газеты "Коммерсант", соответствующее предложение было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.

Экономика Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.

Общество Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.

Футбол Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".

Экономика «Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР «Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).

Происшествия Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.

Политика Песков объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса Наличие российского паспорта позволит жителям самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам ездить не только по России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля.

Наука Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Происшествия В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.

Наука Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.

Общество В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

Происшествия Административное здание загорелось в центре Москвы Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.

Экономика «Сбербанк» намерен придерживаться существующей дивидендной политики "Сбербанк" в ближайшей перспективе не планирует менять дивидендную политику.

Общество Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.

Авто Денис Мантуров раскрыл особенности парадного кабриолета Aurus В преддверии парада Победы Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ, раскрыл особенности военного кабриолета от отечественной компании Aurus, призванного заменить на мероприятии открытые машины марки «ЗиЛ».

Экономика «АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль «АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.

Хоккей Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая «По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.

Политика Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.

Шоу-бизнес Певец Шура проиграл суд за квартиру К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.

Политика Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.

Спорт Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Происшествия Полиция задержала министра экономики Дагестана Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.