Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором в 15%Московский Комсомолец 02:32
Крупные российские ретейлеры предложили заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%. По данным газеты "Коммерсант", соответствующее предложение было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку.
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