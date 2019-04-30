Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сборомРоссийская газета 02:10
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров. Как пишет газета "Коммерсантъ", с таким предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
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21 и 22 апреля в трёх городах Шри-Ланки прогремели восемь взрывов. Погибли порядка 260 человек, сотни ранены.
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Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
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Общее гражданство сделает россиян и украинцев намного сильнее и успешнее.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 18:01
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В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
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Обновлено вчера в 16:40
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Эксперты назвали способ спасения планеты от глобального потепления
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