Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сборомРоссийская газета 02:10
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров. Как пишет газета "Коммерсантъ", с таким предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
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Авто
Концерн Daimler AG прекращает выпуск автомобилей Smart в США и Канаде
Ведущий автомобильный концерн Daimler AG официально объявил о судьбе автомобилей марки Smart, которые прекратят производить до конца 2019 года.
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Подводная лодка «Колпино» с «Калибрами» вернется в Новороссийск
Вооруженная суперсовременными ракетами "Калибр" подводная лодка Черноморского флота "Колпино" направилась из Средиземного моря к месту своего постоянного базирования в Новороссийск.
Обновлено в 02:54
Общество
МВД предложило запретить микрозаймы через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить россиянам оформлять микрозаймы через интернет без предоставления паспортных данных.
Обновлено в 03:09
Экономика
Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
Сбербанк в первом квартале 2019 года сократил штат на 2455 сотрудников, до 291,3 тыс. человек, следует из материалов банка, подготовленных по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Японский император Акихито отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении 85-летнего императора Акихито от престола.
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К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица
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Обновлено вчера в 12:19
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Депздрав в сезон шашлыков призвал родителей держать детей подальше от мангала
На пикниках в предстоящие майские праздники следует держать детей подальше от мангала и жидкости для розжига.
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Стас Садальский уверен: результаты конкурса «Голос. Дети» накручены
Обновлено вчера в 01:10
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Во ВНИИ труда составили список новых профессий, появившихся в России в последние годы, сообщает RT.
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Происшествия
В Татарстане сгорело здание деревенской школы
Деревянное здание школы сгорело в деревне Чуганак Актанышского района Татарстана, погибших и пострадавших нет, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:24
Экономика
Utair может прекратить работу из-за долгов
Компания Utair заявила о риске прекращения своей деятельности из-за долгов.
Обновлено в 02:02
Финансы
Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара снижался на 2 копейки – до 64,72 рубля, согласно данным Московской биржи утром 29 апреля.
Обновлено вчера в 03:25
Футбол
Неймара могут исключить из сборной Бразилии за удар фаната
Форвард "ПСЖ" Неймар может серьезно поплатиться за удар болельщика "Ренна" после финального матча Кубка Франции.
Обновлено в 03:27
Транспорт
ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей
«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков
В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.
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Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
Энергетика
Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале выросла на 35%
Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом квартале 2019 года выросла на 34,96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,28 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 01:32
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Медведев прибыл в Ереван для участия в заседании межправсовета ЕАЭС
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев приехал на два дня в Ереван, чтобы участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Галактика в огне. Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался
Из Южной Кореи поступило первое сообщение о том, что флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался, к счастью, не причинив вреда своему владельцу и другим людям.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Адвокат: Дмитрий Марьянов хотел уйти из семьи к другой женщине
Обновлено вчера в 11:11
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:46
Здоровье
В Кузбассе активизировались клещи
В целом от укусов клещей с начала сезона пострадали 588 человек. В 2018 году на этот период было гораздо меньше - 251.
Обновлено вчера в 23:32
Наука
Ученые назвали причины появления ранней седины
Появление седины не обязательно связано со старением организма. Испанским ученым удалось выяснить причины появления ранней седины.
Обновлено в 03:03
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Житель Тюменской области устроил стрельбу около магазина
В городе Заводоуковск в Тюменской области местный житель устроил беспорядочную стрельбу недалеко от магазина.
Обновлено в 02:36