Экономика

В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сборомRT на русском 02:16

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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«Почта России» считает правильным постепенно снижать порог беспошлинной онлайн-торговли

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РИА Новости03:32

В ФАС прокомментировали предложение обложить зарубежные посылки новым сбором

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Интерфаксвчера в 22:57

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Ведомостивчера в 19:44
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Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" в стране.
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Гаджеты

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В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
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Эрдоган предсказал провал программы F-35 после исключения Турции

По словам Эрдогана, программа по созданию F-35 обречена на полный провал, если власти США захотят исключить из этого проекта Турцию.
Обновлено в 06:44
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
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Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов

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В Волгоградской области клещи покусали 99 человек

Число пострадавших от укусов клещей растет в Волгоградской области.
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Общество

Мозаику для новой станции метро в Петербурге продают на Avito

В Сети продают мозаичное панно, которое должны были разместить в вестибюле строящейся станции метро Петербурга «Проспект Славы».
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Вьетнам заинтересовался российским многофункциональным истребителем Су-57Е пятого поколения, который находится на стадии разработки.
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Причина, говорит Карато, заключается в том, что ранняя прото-Земля – возникла примерно через 50 миллионов лет после образования Солнца – была покрыта морем из горячей магмы, в то время как второй объект, вероятно, состоял из твердого материала.
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Кто стоял за свержением президента в Судане. Расследование ФАН

В распоряжении отдела расследований ФАН оказались документы, прямо подтверждающие, что за массовыми протестами в Судане с последующей отставкой Омара аль-Башира стояли западные страны.
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