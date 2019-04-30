Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сборомRT на русском 02:16
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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В Новой Зеландии задержали хранившего бомбу мужчину
В новозеландском Крайстчёрче, где 15 марта произошла стрельба в мечетях, задержали 33-летнего мужчину, предположительно оставившего бомбу в нежилом помещении.
Обновлено в 05:54
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По словам Эрдогана, программа по созданию F-35 обречена на полный провал, если власти США захотят исключить из этого проекта Турцию.
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Технологии
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Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
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Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов
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Мозаику для новой станции метро в Петербурге продают на Avito
В Сети продают мозаичное панно, которое должны были разместить в вестибюле строящейся станции метро Петербурга «Проспект Славы».
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
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Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
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Кто стоял за свержением президента в Судане. Расследование ФАН
В распоряжении отдела расследований ФАН оказались документы, прямо подтверждающие, что за массовыми протестами в Судане с последующей отставкой Омара аль-Башира стояли западные страны.
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