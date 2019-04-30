Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сборомРоссийская газета 02:10
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров. Как пишет газета "Коммерсантъ", с таким предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
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