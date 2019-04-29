Политика
Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 маяSnob.ru вчера в 12:04
29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет». Что еще известно: Как отмечает телеканал «Дождь», в последние годы участие лидеров иностранных государств сокращалось.
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Экономика
UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Орловской области в ДТП с автобусом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
«Отказываюсь есть»: Ляйсан Утяшева напугала фанатов своей худобой
Гимнастка ответила, ради чего сбросила вес. Ляйсан Утяшева обеспокоила поклонников своим внешним видом.
Обновлено 28 апреля в 20:00
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено вчера в 06:35
Авто
Volkswagen планирует создать новый пикап на базе платформы MQB
Первым путём является омологация грузовика на базе Ford Ranger, который придёт на смену модели Amarok.
Обновлено вчера в 10:43
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено вчера в 12:14
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Учителя, врачи и студенты устроили беспорядки в столице Гондураса
Парламент Гондураса одобрил законопроекты в сфере образования и здравоохранения. Преподаватели и медики опасаются массовых увольнений.
Обновлено в 00:32
Общество
Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян
Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено вчера в 06:36
Общество
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Караулова подчеркнула, что проведенное в колонии время было тяжелым, но необходимым опытом, и рассказала, что писала в заключении сценарии и рассказы.
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Россия не вошла в число стран-лидеров по военным расходам
Впервые с 2006 года РФ не вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам,о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено вчера в 05:20
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено 28 апреля в 11:01
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России
В распоряжении издания Авторевю оказалась информация о спецификациях кроссовера Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Составлен рейтинг самых бедных городов России
По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым ZOOM MARKET, самыми бедными городами РФ стали: Саранск, Тамбов и Саратов.
Обновлено вчера в 02:50
Здоровье
5 сигналов, указывающих на сбои в работе кишечника
Какие симптомы указывают на сбои в работе кишечника, рассмотрим в данном материале.
Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину ухода из шоу Ильи Авербуха
Дарья Мороз назвала истинную причину ухода из ледового шоу хореографа Ильи Авербуха.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Элементы новейшей ЗРС С-500 прошли полигонные испытания
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Стало известно, во сколько россиянам обойдутся шашлыки в праздники
Эксперты рассказали, во сколько обойдутся россиянам шашлыки на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Состояние актрисы Ирины Сенотовой ухудшилось
Обновлено вчера в 11:11
Экономика
В Приморье начал работу фонд помощи обманутым дольщикам
Фонд помощи обманутым дольщикам, созданный для оперативного завершения долгостроев, начал работу в Приморье, сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
МВД хочет защитить россиян от коллекторов
МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 22:47