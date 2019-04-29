Политика

Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 маяSnob.ru вчера в 12:04

29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет». Что еще известно: Как отмечает телеканал «Дождь», в последние годы участие лидеров иностранных государств сокращалось.
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Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на День Победы

News.ruвчера в 09:29

Кремль заявил об отсутствии иностранных лидеров в Москве на 9 мая

РБКвчера в 11:49

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Российская газетавчера в 10:50

Россия не ждет приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

РИА Новостивчера в 09:34

Посетят ли иностранные лидеры парад Победы, ответил Песков

Газета.Ruвчера в 13:50

Зарубежные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая

Дождьвчера в 10:05

Россия не ждёт приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы

Говорит Москвавчера в 09:59
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Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Два водителя погибли в ДТП во Владивостоке

В ДТП во Владивостоке погибли два водителя, четыре человека, в том числе два ребенка, госпитализированы после происшествия.
Обновлено в 00:38
Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено вчера в 13:32
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Армия и оружие

Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

Обновлено вчера в 09:39
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено вчера в 10:40
Общество

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Экономика

Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов

UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Политика

Трамп отказался ратифицировать договор о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп уведомил сенат об отказе вступить в международный договор о торговле оружием.
Обновлено вчера в 21:45
Общество

Варвара Караулова сообщила о самом страшном моменте в тюрьме

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ), сообщила на пресс-конференции о самом страшном моменте за время нахождения в исправительной колонии, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Marriott запустит глобальный сервис аренды частного жилья

Компания уже запустила пилотную программу в Европе и теперь делает следующий шаг для реализации планов выхода на глобальный рынок, сказали источники.
Обновлено вчера в 11:24
Армия и оружие

Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет

Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП

В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Технологии

Партнер Интерпола начал проверку после победы дочери Алсу в «Голосе»

Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Один погиб, четверо ранены в ДТП в Ростовской области

В результате аварии «четырнадцатая» съехала в кювет и опрокинулась. От полученных травм её водитель скончался в больнице.
Обновлено в 01:43
Политика

Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на выборах

Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
Обновлено 28 апреля в 05:11
Политика

В России может появиться «список Бутиной»

В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.
Обновлено вчера в 20:03
Кино

Мировой рекорд по кассовым сборам установил фильм «Мстители: Финал»

Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» установил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 00:20
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие

Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону

Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес

О второй свадьбе Башарова с избитой женой рассказали друзья

На вопрос, не намечается ли вторая свадьба Марата и Елизаветы, она не стала отвечать отрицательно.
Обновлено вчера в 06:59
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 120 млн за Облака

По данным источника, английский клуб всерьёз рассматривает вариант с приобретением Облака в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

«Компания Fesco сообщила нам о гибели двух моряков при переходе судна «Василий Головнин» в ЮАР, так как они обязаны уведомлять нас в таких случаях», — говорится в сообщении.
Обновлено в 00:11
Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях роста добычи ОПЕК

Цены на нефть снижаются утром 30 апреля на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК, чтобы компенсировать уход с рынка сырья из Ирана.
Обновлено в 01:48
Хоккей

Василевский представил шлем, в котором будет играть на чемпионате мира

Обновлено в 01:09
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено вчера в 13:51
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