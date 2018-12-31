Экономика

Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму
РИА Новости
вчера в 22:22

Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Он пояснил, что речь идет о создании инвестиционного фонда в криптовалютах и криптовалютной биржи.
РИА Новостивчера в 22:22

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Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму

РИА Новостивчера в 22:22

Китай интересует крымский инвестиционный блокчейн-проект

Красная весна00:19

Постпред Крыма рассказал, чем полуостров заинтересовал зарубежных инвесторов

Вести.Ruвчера в 22:52

Блокчейном в Крыму заинтересовались иностранцы

News.ru00:28
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика

Помпео потребовал немедленно вернуть задержанного в Москве американца

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона требует немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 07:36
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика

Обновлено в 07:17
Гаджеты

WhatsApp прекратит работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp с 1 января перестал поддерживать операционную систему (ОС) Nokia S40, разработка которой продолжалась до 2014 года.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Тело второго погибшего извлечено из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего в результате частичного обрушения дома в Магнитогорске.
Обновлено 31.12.18 в 13:30
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

В середине декабря сообщалось, что двое канадцев выиграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой $12 млн.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Подъемный кран врезался в опору моста в центре Москвы

"Около 14:00 мск на Хамовническом валу, 32 подъемный кран наехал на опору моста", - сказал собеседник, добавив, что в результате происшествия один человек погиб.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 03:10
Спорт

Лыжница Непряева завоевала серебро в масс-старте гонки Tour de Ski

Обновлено в 07:34
Автоспорт

Семья Шумахера выступила с заявлением в преддверии 50-летия гонщика

Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением в преддверии 50-летия немецкого гонщика. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Экономика

Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%

Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Магнитогорске вытащили живого попугая из-под завалов

В ходе работ по разбору завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске был найден живой попугай.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика

Обновлено в 05:17
Происшествия

Несколько человек погибли в железнодорожной аварии на мосту в Дании

Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт.
Обновлено в 04:13
Политика

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Происшествия

Власти отвергли связь между двумя ЧП в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал не верить слухам о связи двух инцидентов в Магнитогорске: обрушения подъезда жилого дома и пожара в маршрутке.
Обновлено в 07:58
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

На юго-востоке Москвы загорелся металлический ангар

Обновлено в 07:37
Происшествия

Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено вчера в 07:46
Транспорт

В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

В среду, 2 января, в Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 19:40
Наука

В Сибири начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук (РАН) в январе планируют начать эксперименты на сверхновой установке по удержанию термоядерной плазмы, технологию планируют использовать для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Путин обсудил с Макроном внутриукраинский кризис

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил проблемы сирийского урегулирования и внутриукраинский кризис.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича

Обновлено в 04:53
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Обновлено вчера в 13:53
Космос

На орбите разрушился спутник США 1998 года запуска

Развалившийся на орбите Земли американский спутник связи Orbcomm FM16 образовал 34 обломка, сообщают в 18 эскадрилье контроля космического пространства ВВС США 2 января в Twitter.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Катер-перехватчик Украины появился в Азовском море

Обновлено в 03:59
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Георгий Львович Мурадов
Дипломат
Советский и российский дипломат, политический и государственный деятель. Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации с 2014 г.
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