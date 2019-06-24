Экономика

Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в РоссииСекрет фирмы вчера в 11:41

В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
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Неравенство не лечится в кредит

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Коммерсантъ23 июня в 18:42

Подробнее о событии

Исследование: рост неравенства доходов добьет Россию

Infox.ruвчера в 04:06

Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису

Вести.Финансвчера в 07:26

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46

Китайские экономисты выяснили, что приведет Россию к финансовому кризису

Накануне.Ruвчера в 04:23

Китайские экономисты предсказали новый финансовый кризис в России

ФедералПрессвчера в 07:27

Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование

Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 04:04

Неравенство не лечится в кредит

Коммерсантъ23 июня в 18:42
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Армия и оружие

Корабли Каспийской флотилии проверят на боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности корабли Каспийской флотилии проведут ряд обстрелов морских, береговых и воздушных целей, рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено вчера в 04:01
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено вчера в 15:43
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты

Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами

Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено вчера в 18:51
Наука

Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины

Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено вчера в 10:32
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Технологии

Компьютеры россиян массово атакует вирус-вымогатель

Масштабные атаки вируса-вымогателя Troldesh зафиксированы в России, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия

В Московском уголовном розыске массово сократят начальников

В ближайшее время в ходе масштабной реорганизации в Московском уголовном розыске (МУР) могут сократить большинство сотрудников, занимающих руководящие должности.
Обновлено вчера в 18:38
Авто

Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями

Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено вчера в 03:53
Политика

Премьер Франции допустил отмену санкций против РФ «в любой момент»

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что антироссийские санкции, наложенные Евросоюзом, временны и могут быть отменены.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Известного дзюдоиста Евгения Кушнира застрелили в Тольятти

Как уточняет редакция портала TltGorod в голову дзюдоиста был произведен выстрел из травматического оружия, а его приятель с ножевыми ранениями был экстренно госпитализирован и сейчас за его жизнь борются врачи.
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Космос

Российский инженер рассказал о скафандрах для выхода на Луну

Обновлено вчера в 20:04
Экономика

Минфин заложил рост военных пенсий на 600 млрд руб. за три года

Осенью прошлого года правительство объявило, что денежное довольствие военнослужащих будет проиндексировано с 1 октября 2019 года на прогнозный уровень инфляции — 4,3% (соответственно так же вырастут и военные пенсии).
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Обновлено вчера в 11:22
Политика

Бурджанадзе назвала виновных в антироссийской истерии в Грузии

В интервью «Известиям» Бурджанадзе заявила, что за антироссийской истерией в Грузии стоят силы, подконтрольные бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, который, в свою очередь, действует в интересах заокеанских спецслужб.
Обновлено вчера в 19:39
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Свердловскую область ждут сильные дожди, град и шквалистый ветер

Обновлено вчера в 16:08
Кино

Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку в постере «Человека-паука»

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон рассказал об ошибке на новом постере к фильму «Человека-паук: вдали от дома».
Обновлено в 00:04
Общество

Гороскоп на 23 июня: Раки, ваше чутье поможет вам сделать верный выбор

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 22 июня в 20:00
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Обновлено вчера в 20:15
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Мэр Кемерова отчитался о доходах

Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за минувший год.
Обновлено вчера в 16:32
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации

Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
Обновлено вчера в 20:48
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