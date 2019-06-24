Экономика
Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в РоссииСекрет фирмы вчера в 11:41
В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
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с чего всё началось
Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.Коммерсантъ23 июня в 18:42
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Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису
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Технологии
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Обновлено вчера в 03:53
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Премьер Франции допустил отмену санкций против РФ «в любой момент»
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Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
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