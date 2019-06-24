Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в РоссииСекрет фирмы 11:41

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с чего всё началось

В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.

Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в России

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