Экономика

Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в РоссииСекрет фирмы 11:41

В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
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Неравенство не лечится в кредит

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Коммерсантъвчера в 18:42

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Китайские экономисты предсказали новый финансовый кризис в России

ФедералПресс07:27

Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису

Вести.Финанс07:26

Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование

Деловой квартал (Екатеринбург)04:04

Китайские экономисты выяснили, что приведет Россию к финансовому кризису

Накануне.Ru04:23

Исследование: рост неравенства доходов добьет Россию

Infox.ru04:06

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

БИЗНЕС Online02:46

Неравенство не лечится в кредит

Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:36, Вашингтон
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Политика

Как Украина покидает ПАСЕ: последний перформанс Березы

Во время интервью ведущей с вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко на сессии ПАСЕ, российскую журналистку толкнули и оскорбили представители украинской делегации Борислав Береза и редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
Обновлено в 14:50
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», - приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено в 17:28
Общество

Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию

Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» перегрузят с судна на автотранспорт

Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" в ближайшее время перегрузят с судна на автотранспорт и повезут к мысу Перовского в Хабаровском крае, экологи опасаются, что дорога для животных окажется тяжелой, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 06:30
Футбол

Хавбек ЦСКА Влашич получил травму в матче Хорватия — Англия

Молодежные сборные Хорватии и Англии сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы U21, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Политика

Российская делегация вылетит в Страсбург на ПАСЕ

Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сегодня вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.
Обновлено в 08:57
Политика

Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке

Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Футбол

Промес стал футболистом «Аякса»

Обновлено в 14:09
Общество

В Госдуме широко обсудили качество российского образования

Место для дискуссий Проведение парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва.
Обновлено в 07:55
Культура

Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»

Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:00
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Аленичев: «Я три месяца не здоровался с руководством „Енисея“»

Обновлено в 17:17
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

Обновлено в 09:30
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

«Калашников» создал гражданскую версию автомата АК-12

Концерн «Калашников» создал гражданский вариант новейшего автомата АК-12.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Москвичей угостили отравленной газировкой

В центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой.
Обновлено в 15:25
Политика

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну

Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Общество

Европа готовится к «ртутному ожогу»: жара отпугивает туристов

Синоптики не радуют: Европа готовится к «ртутному ожогу», и в ближайшие дни во многих курортах будет гораздо жарче, чем в прошлые годы в это же время.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Авто

Автопроизводители: рынок автомобилей в России просядет на 10%

Президент Ассоциации автодилеров РФ Олег Моисеев заявил, что в этом году рынок легковых авто и LCV потеряет 10%.
Обновлено в 06:22
Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Анна Нетребко села на итальянскую диету

На родине Джульетты оперная дива вернулась к итальянской диете. Нетребко проще относится к своему весу.
Обновлено в 16:05
Общество

Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок

По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Футбол

«Норвич» подписал нападающего сборной Швейцарии

С 26-летним форвардом сборной Швейцарии подписан трехлетний контракт, сообщает официальный сайт "канареек".
Обновлено в 15:16
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Грозном поблагодарил их за убийство сына

Обновлено в 13:20
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