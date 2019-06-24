Экономика

Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в РоссииСекрет фирмы 11:41

В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
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с чего всё началось

Неравенство не лечится в кредит

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Китайские экономисты предсказали новый финансовый кризис в России

ФедералПресс07:27

Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису

Вести.Финанс07:26

Неравенство не лечится в кредит

Коммерсантъвчера в 18:42

Китайские экономисты выяснили, что приведет Россию к финансовому кризису

Накануне.Ru04:23

Исследование: рост неравенства доходов добьет Россию

Infox.ru04:06

Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование

Деловой квартал (Екатеринбург)04:04

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

БИЗНЕС Online02:46
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
Кино

Дэнни Бойл работает над триквелом «28 дней спустя»

Обновлено в 08:42
Политика

В Грузии рассказали о способе восстановления турпотока из России

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил возобновить турпоток из России альтернативным способом.
Обновлено в 22:12
Происшествия

Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт

Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Экономика

Госслужбе указали на повышение

Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020 – 2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено в 18:00
Гаджеты

Raspberry Pi 4 сможет работать с двумя мониторами при разрешении до 4K

Обновлено в 18:00
Политика

Пушков ответил на угрозы Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России

По мнению российского сенатора, угрозы украинской делегации покинуть ПАСЕ в случае возвращения России являются пустыми, так как в действительности у Украины не хватит духу на подобные действия.
Обновлено в 20:41
Политика

Украина потребовала отстранить президента ПАСЕ от ведения сессии

Украинская делегация на летней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы потребовала отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от её ведения.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

Обновлено в 09:30
Космос

Корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Космический корабль «Союз МС-11», на котором находятся участники длительной экспедиции 58/59 космонавт Олег Кононенко и астронавты NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США

Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Космос

Falcon Heavy выведет на орбиту более 20 спутников за один рейс

Обновлено в 20:19
Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено в 21:34
Происшествия

Красноярка родила прямо в автобусе

Жительница Красноярска родила малыша в автобусе № 64, по дороге в Солнечный, сообщает паблик "Город Красноярск".
Обновлено в 11:12
Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия.
Обновлено в 15:09
Кино

Авторов «Игры престолов» заподозрили в плагиате индийского сериала

Сообщается, что плагиат был отмечен зрителями. Они нашли сходство с индийским сериалом в третьей серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 19:52
Политика

Путин продлил продовольственное эмбарго

Президент РФ Владимир Путин продлил еще на год продовольственное эмбарго.
Обновлено в 07:24
Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес

Боня призналась, что с десяти лет грезила о Москве

Боня отметила, что у нее не было никакого страха перед Москвой, поскольку ее единственным желанием было - никогда не возвращаться в Краснокаменск.
Обновлено в 14:39
Здоровье

В Дагестане планируется создать центры общественного здоровья

В 2021 году в Дагестане на базе Республиканского центра медицинской профилактики и центра «Здоровье» планируется создать центр общественного здоровья.
Обновлено в 12:36
Политика

Представитель Украины в ПАСЕ прервал выступавшего на русском серба

Представитель Украины в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), депутат Верховной рады Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 16:19
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Общество

Россияне не хотят четырехдневную рабочую неделю

За переход к четырехдневной рабочей недели высказались 29% опрошенных. Безразличной к такой перспективе относится 17% участников опроса.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Суд Кипра приговорил серийного убийцу к семи пожизненным срокам

Кипрский суд приговорил 35-летнего военнослужащего к семи срокам пожизненного заключения за убийство семерых человек, сообщает газета Philenews.
Обновлено в 22:07
Политика

Делегация РФ подаст заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Делегация Российской Федерации подает заявку на подтверждение своих полномочий при членстве в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

Ирина Пегова стала платиновой блондинкой

Обновлено в 13:59
Происшествия

Дроны атаковали аэропорт Сингапура

Ранее сообщалось, что дроны "атаковали" лондонский аэропорт Гатвик.
Обновлено в 21:08
Армия и оружие

Полиция Гондураса вторглась на территорию университета

Не менее трех студентов Национального автономного университета Гондураса получили в понедельник ранения в результате действий военной полиции, вторгшейся на территорию учебного заведения.
Обновлено в 21:48
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
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