Экономика
Зарубежные экономисты предупредили о финансовом кризисе в РоссииСекрет фирмы 11:41
В России может начаться новый финансовый кризис из-за распространения дешёвых кредитов и роста имущественного расслоения.
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с чего всё началось
Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.Коммерсантъвчера в 18:42
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Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование
Деловой квартал (Екатеринбург)04:04
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Футбол
«Норвич» подписал нападающего сборной Швейцарии
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В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
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Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах
Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
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Сестры Вачовски снимут четвертую «Матрицу»
Обновлено вчера в 20:08
Гаджеты
Смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок в 2020 году
Как сообщается, смартфон Oppo с подэкранной камерой выйдет на рынок только в 2020 году.
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Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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Технологии
Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета
Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.
Обновлено в 09:53
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Обновлено в 13:59
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ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Ранее спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии ассамблеи.
Обновлено в 18:51
Здоровье
Минздрав начнёт закупать квартиры для врачей Забайкалья
Министерство здравоохранения Забайкальского края намерено закупить более 200 квартир для медиков региона, из них 75 квартир купят в 2019 году, 47 — в 2020 и 81 — в 2021 году, сообщается 25 июня на сайте правительства края, со ссылкой на слова начальника отдела кадровой политики минздрава Елены Лазаревой.
Обновлено в 20:01
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Совбез ООН осудил атаки на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, что муж отбирает у неё еду
Во время съёмок передачи "Сегодня вечером" Наташа Королева пожаловалась на своего мужа Сергея Глушко, который порой ведёт себя как настоящий тиран.
Обновлено в 06:08
Наука
В Москве проходит награждение лауреатов Премии ВОИР
Обновлено в 09:17
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Политика
Премьер Грузии заверил российских туристов в безопасности его страны
Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе прокомментировал решение российских властей о приостановке авиасообщения между его страной и РФ.
Обновлено в 14:37
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Здоровье
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Жительница британского города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, приняла беременность за злокачественную опухоль.
Обновлено в 18:52
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Без сделки: Джонсон предложил готовиться к Brexit на условиях ВТО
Лидер предвыборной гонки за пост главы кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал перестать обсуждать "ужасы" выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшему взаимодействию с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.
Обновлено в 19:30
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Общество
Сталлоне раскритиковали за дорогостоящие фото с фанатами
Сильвестра Сталлоне раскритиковали за участие в мероприятиях, организаторы которых берут с фанатов значительные суммы денег за фотографии с актером, сообщает The Independent.
Обновлено в 17:05