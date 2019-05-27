Энергетика
«Зарубежнефть» жмет на газ во ВьетнамеКоммерсантъ вчера в 18:18
Компания может купить у KNOC долю в блоке 11 – 2 "Зарубежнефть" (на 100% в собственности РФ) ведет переговоры о приобретении доли корейской KNOC в газовом блоке 11 – 2 на шельфе Вьетнама, рассказали два источника "Ъ" в отрасли.
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Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Обновлено вчера в 13:59
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Победу в чемпионате мира по хоккею Финляндия одержала в третий раз. Ранее финны выигрывали турнир в 1995 и 2011 годах.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Росгвардейцам Новосибирска рекомендуют отдыхать только в 14 странах
Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать только в 14 странах мира.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
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Обновлено вчера в 08:16
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
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Обновлено вчера в 17:02
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Шерин считает политическим решение трибунала по украинским морякам
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Обновлено 25 мая в 09:31
Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Происшествия
Причастного к крупному лесному пожару мужчину задержали в Забайкалье
Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, он сознался в содеянном.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Утром на севере Волгограда джип протаранил трамвай
Около 7.45 на пересечении улицы Еременко и проспекта Металлургов иномарка врезалась в трамвай №13.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса, российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек – так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019
Обновлено вчера в 21:09
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Авто
Кроссовер Hyundai ix35 стал бестселлером продаж
Кроссовер Hyundai ix35 нового поколения, разойдясь тиражом в более чем 11 тысяч экземпляров, вновь стал бестселлером бренда и самым популярным SUV в Китае.
Обновлено вчера в 21:51
Космос
«Акция» от NASA: Каждый желающий может отправить своё имя на Марс
Обновлено 24 мая в 13:06
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала свои главные недостатки
Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала поклонникам о своих главных недостатках.
Обновлено в 01:37
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено вчера в 01:29
Технологии
Интервью: Маргарита Ставнийчук
М. Ставнийчук― Студенческие проектные команды из 5 российских вузов представили результаты своих исследований и проектов - прототипы устройств в сфере интернета вещей.
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Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено вчера в 02:27
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Общество
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГО
На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Разработчики Windows разорвали отношения с Huawei
По сообщениям местных СМИ, сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, а Microsoft прекратила принимать новые заказы от Huawei на устройства, работающие под управлением операционной системы Windows.
Обновлено в 00:56