Энергетика
«Зарубежнефть» жмет на газ во ВьетнамеКоммерсантъ 18:18
Компания может купить у KNOC долю в блоке 11 – 2 "Зарубежнефть" (на 100% в собственности РФ) ведет переговоры о приобретении доли корейской KNOC в газовом блоке 11 – 2 на шельфе Вьетнама, рассказали два источника "Ъ" в отрасли.
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Экономика
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Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
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Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
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Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
В результате пожара в жилом доме в селе Вторая Петропавловка Новосибирской области погибли трое детей, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное следственное управление СК России.
Обновлено в 12:45
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
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Игры
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Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
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Политика
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Обновлено в 07:00
Футбол
Тренер «Анжи» Адиев рассказал, как ответил Керимов на просьбу поддержать клуб
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что бывший владелец клуба Сулейман Керимов считает, что команда из Махачкалы никому не нужна.
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Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Хоккей
Александр Овечкин: «Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой»
Выиграли бронзу — едем домой с поднятой головой.
Обновлено в 13:45
Общество
Южносахалинка не смогла визуально сложить забор пожарной части №5 в одно целое
Обновлено в 20:58
Экономика
Советников ставят на платформу
Сбербанк планирует сервис для нового рынка Сбербанк планирует разработать электронную платформу, на которой независимые инвестиционные советники (не являющиеся лицензированными профучастниками финансового рынка) смогут удаленно получать инфраструктурные решения для своего бизнеса.
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Армия и оружие
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Турция наращивает поставки вооружений формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой Россией армии Сирии, пишет Reuters со ссылкой на источники.
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Наука
Ученые изучили улиток на предмет метеоризма
Чтобы проверить, касается ли это улиток, ученые держали несколько особей в стеклянной посуде в течение суток и проверяли содержимое емкости на наличие метана.
Обновлено 24 мая в 13:49
Происшествия
Девять полицейских погибли в ДТП в Египте
Обновлено в 19:22
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Сын бывшего члена российского Совфеда Амира Галлямова Тимур во время наезда на инспектора ДПС находился в состоянии наркотического опьянения.
Обновлено в 16:07
Музыка
Победителями «Голос. Дети» объявлены все финалисты
Гендиректор заявил, что в этой ситуации они не могут проводить повторное голосование, и объявил победителями всех финалистов, включая Микеллу Абрамову.
Обновлено 24 мая в 16:29
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
Leroy Merlin запускает новую сеть в России Один из крупных игроков российского DIY-рынка — Leroy Merlin — нашел способ использовать доставшиеся ему от финской Kesko площади бывших магазинов K-rauta.
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Политика
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Партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
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Кино
На «Золотом вороне» в Анадыре выбрали лучший фильм фестиваля
Малых «Золотых воронов» из рога лося забрали режиссеры Лассе Лау (Дания) за лучший неигровой фильм «Ворон и чайка» и Любовь Борисова (Якутия) за лучший игровой фильм «Надо мною солнце не садится».
Обновлено в 19:58
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Флагманский слайдер Honor Magic 2 очень сильно подешевел
Обновлено в 03:22
Футбол
«Зенит» показал видео с чемпионского парада
Петербургский «Зенит» в Twitter опубликовал видео с парада, посвященного завоеванию чемпионского титула по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 13:06
Общество
Астрологический прогноз на 27 мая – 2 июня для всех знаков зодиака
Неблагоприятный аспект Юпитера в Стрельце к Солнцу, Меркурию, Марсу и Урану предупреждает Стрельцов, что вас ждут непростые испытания.
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Хоккей
Чешский защитник Рутта жёстко впечатал Овечкина в борт
В третьем периоде встречи нападающий сборной России Александр Овечкин влетел в борт после толчка в исполнении защитника чехов Яна Рутты.
Обновлено в 12:00