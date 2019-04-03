Экономика
Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефонаLenta.ru вчера в 08:00
Банк России прорабатывает идею использования системы быстрых платежей для перевода зарплат. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:20, Ашберн
Происшествия
Продлен арест полковнику Захарченко
Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400
Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
В США после заявлений Трампа рекордно подорожали авокадо
Американский лидер во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой Цены на авокадо в Соединенных Штатах Америки за день выросли на 34% после заявлений президента Дональда Трампа о готовности закрыть границу с Мексикой, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:35
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Футбол
AS: Рабьо договорился о переходе в «Реал»
Рабьо провел переговоры с представителями мадридского «Реала», на которых достиг устной договоренности о трансфере, пишет .
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане
Дамы хорошенько погуляли под прицелом камер, попарились в бане, обменялись одеждой и даже пачкой и пуантами.
Обновлено в 09:05
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
Обновлено в 08:22
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
Живое фото подтвердило «квадратную» тройную камеру в iPhone 2019 года
Фотография ещё раз подтверждает финальный дизайн — с тройной основной камерой, расположенной в верхнем левом углу задней панели в виде своего рода квадрата.
Обновлено в 09:12
Общество
В Липецке разрешили строить армянскую церковь и новый жилой комплекс
Застройщик желает поставить там новый жилой комплекс.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Каждый пятый человек на Земле умирает из-за неправильного питания
Исследователи отметили, что в 2017 году из-за проблем, связанных с неправильным питанием, умерли 11 миллионов человек.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обновлено в 09:11
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Общество
Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать
Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Наука
Дельфинам грозит вымирание из-за потепления климата
Глобальное потепление климата на планете может привести к вымиранию дельфинов.
Обновлено в 04:13
Кино
Причиной смерти актера Булдакова стал оторвавшийся тромб
Обновлено вчера в 07:50
Политика
В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна
Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180
Закупка российских ракетных двигателей РД-180 будет прекращена Соединенными Штатами после 2022 финансового года, заявил в конгрессе Джон Реймонд, командующий американскими космическими силами.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие
Над Петербургом и Ленобластью пролетел шведский военный самолет
Самолет пролетел над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также вблизи границы РФ с Финляндией.
Обновлено в 09:28
Экономика
«Почта России» и «Ростелеком» запустят видеорекламу в отделениях
"Почта России" совместно с "Ростелекомом" запускают новый проект по трансляции видеорекламы в почтовых отделениях.
Обновлено в 03:46
Транспорт
В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны
Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55