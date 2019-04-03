Экономика
Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефонаLenta.ru вчера в 08:00
Банк России прорабатывает идею использования системы быстрых платежей для перевода зарплат. Об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова, сообщает РИА Новости.
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Авто
Серийный кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Обновлено в 00:56
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Космос
Власти скрывали правду: Астроном предсказал приближение Нибиру ещё в 1940 году
Судя по всему, власти намеренно скрывали от народа правду о надвигающемся судном дне, когда орбита Земли может сместиться из-за гравитации Нибиру, и земной климат больше не будет пригоден для распространения жизни.
Обновлено вчера в 11:00
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
В МЧС приняли решение закрыть московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
Обновлено в 01:01
Политика
Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере сообщил о том, что согласен на те условия проведения дебатов перед вторым туром выборов главы государства, которые выдвинул его конкурент, лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:29
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Транспорт
В Москве начали устанавливать новейшие дорожные камеры
В общей сложности до конца года может быть установлено 600 новых стационарных камер, после чего их общее количество в Москве превысит 2 тыс. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рассказали RT, что сейчас на улицах города установлено 1463 стационарных комплекса.
Обновлено в 02:10
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Актриса Берсенева призналась, что до развода ее довели драки с мужем
Обновлено вчера в 11:36
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Футбол
Ахмедов: «Я не переходил в „Анжи“ из-за денег»
Полузащитник Одил Ахмедов, ныне выступающий за "Шанхай СИПГ" из Китая, рассказал о времени, проведённом в "Анжи".
Обновлено в 02:29
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК
«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму получили 14 лет колонии
Обвиняемые в подготовке диверсий в Севастополе Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, задержанные ФСБ в ноябре 2016 года по подозрению в подготовке диверсий, решением Севастопольского городского суда приговорены к 14 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 02:34
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Напомним, что Конор Макгрегор, переступая все грани, оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено вчера в 17:08
Футбол
«Валенсия» одержала победу над «Реалом»
«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в домашнем матче 30-го тура испанской Примеры.
Обновлено вчера в 17:27
Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Интернет
Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»
В Сети появились кадры с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также ее сослуживца Александра Милютина.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Адриен Рабьо перейдет из «Пари Сен-Жермен» в «Реал»
Обновлено в 01:20
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы труда наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25