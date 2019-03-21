Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 годуТАСС 09:22

с чего всё началось

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.

Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году

Политика Россия отказалась от транзита газа через Украину "Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.

Единоборства Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.

Шоу-бизнес Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.

Армия и оружие Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Общество Британские бомжи признались, что зарабатывают по $800 в день Британские бездомные признались, что в день зарабатывают до 600 фунтов стерлингов (примерно 785 долларов или 50 тысяч рублей).

Политика Норкин выгнал из студии украинского политолога Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.

Происшествия Житель хабаровского села застрелил задравшего корову амурского тигра Житель посёлка Золотого в Хабаровском крае застрелил амурского тигра, который забрался к нему в сарай на подворье и задрал корову.

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

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Интернет Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Политика Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию Россельхознадзор с 22 марта ввел запрет на ввоз в Россию турецких яблок через Белоруссию, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Кучеров стал четвертым игроком НХЛ за 20 лет, кто набрал 119 очков В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» на выезде в овертайме переиграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:4. Автором дубля в ворота столичного клуба стал лучший бомбардир НХЛ этого сезона Никита Кучеров.

Гаджеты Смартфоны Nokia передавали данные в Китай Поводов для начала расследования стал репортаж норвежского телеканала NRK, в котором объявили, что смартфоны Nokia 7 Plus пересылали пакеты данных с местоположением телефона, номером SIM-карты и серийного номера прибора на китайский сервер.

Космос Обезвреживание отходов «Черной дыры» начнется в апреле 2019 года Предприятие приступит к основной работе по обезвреживанию отходов в "Черной дыре" в начале апреля 2019 года после всех испытаний и экологических экспертиз.

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

Общество В Самарской области предложили отчислять из детсада за прогулы В настоящее время руководители дошкольных образовательных организаций имеют право обратиться в суд с вопросом об отчислении ребёнка, не посещающего сад более полугода без уважительной причины.

Политика Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.

Общество В Петербурге экономить на музеях несложно, особенно в мае Что касается бесплатного посещения музеев и даже экскурсий в них, это становится особенно актуально сейчас, весной, потому что начинается туристический сезон.

Общество Авторы Википедии отключили немецкий раздел в знак протеста Немецкий раздел «Википедии» был отключен на один день авторами проекта 21 марта в знак протеста против реформы авторского права в ЕС, сообщается на главной странице немецкого раздела онлайн-энциклопедии.

Наука Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.