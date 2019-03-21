Экономика
Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 годуТАСС 09:22
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.Реальное время09:24
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