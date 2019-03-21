Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 годуТАСС 09:22

с чего всё началось

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.

Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году

Политика МИД усомнился в объективности приговора Караджичу МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.

Футбол Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020 Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Происшествия 40 человек погибли в результате крушения парома в Ираке В Ираке погибли как минимум 40 человек после ЧП с паромом, который перевернулся.

Авто Кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально Компания Porsche представила в Штутгарте новый купеобразный кроссовер Cayenne Coupe.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Футбол «Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.

Спорт Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира Российский фигурист Михаил Коляда неудачно выступил в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Экономика Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.

Экономика В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.

Армия и оружие Более 500 военнослужащих ВДВ совершили десантирование для захвата объектов условного противника в ходе учения под Волгоградом 20 марта в рамках батальонного тактического учения с подразделениями Камышинского соединения ВДВ проведено десантирование более 500 военнослужащих и трех единиц военной техники (БМД-2 и БТР-Д).

Происшествия Главу Росгеологии отправили в отставку Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.

Политика Кремль завершил весеннюю серию губернаторских отставок Больше губернаторских отставок в ближайшее время не планируется, сказал «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента, и подтвердил еще один собеседник, близкий к Кремлю.

Авто Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.

Экономика Победители международных школьных олимпиад получат миллион Указ, согласно которому члены сборных команд России по общеобразовательным предметам получат денежное вознаграждение за место в тройке на олимпиаде, подписал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Спорт ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.