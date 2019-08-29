"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер в Санкт-Петербурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

с чего всё началось

Оклады у рабочих «Газпрома» будут проиндексированы на уровень, значительно превышающий рост цен. По итогам июля годовая инфляция составила 4,6%, и Минэкономразвития ожидает ее дальнейшего снижения. По словам Миллера, за производственными и финансовыми успехами – люди, которые их обеспечивают.

Зарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции

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