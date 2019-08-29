Энергетика
ВедомостиЗарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции
Оклады у рабочих «Газпрома» будут проиндексированы на уровень, значительно превышающий рост цен. По итогам июля годовая инфляция составила 4,6%, и Минэкономразвития ожидает ее дальнейшего снижения. По словам Миллера, за производственными и финансовыми успехами – люди, которые их обеспечивают.
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с чего всё началось
"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер в Санкт-Петербурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.ТАСС04:50
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Новым спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков, руководитель партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
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На пост министра иностранных дел президент Украины предложил политика Вадима Пристайко.
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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области
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Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
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Скафандр «Сокол-М» будет рассчитан как минимум на 10 применений
Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
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Как сообщает издание Драйв со ссылкой на российское представительство компании Volkswagen, на рынке России T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020 года.
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Актеры МХАТ имени Горького подали в прокуратуру жалобу на нового художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.
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В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах, передает ТАСС.
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Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в этом сезоне прививками от гриппа охватят больше жителей уральской столицы, чем в прошлом, когда было привито 795 тысяч горожан.
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Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
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Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
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В Испании мужчина погиб в ходе забега быков
Мужчина погиб в ходе забега быков в испанской автономной области Кастилья-Леон, сообщает газета Periodico.
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Украинский суд освободил Вышинского
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Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
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Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
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В российских регионах выбрали пять самых эффективных социальных практик.
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