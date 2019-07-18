По данным Росстата, 50% российских граждан, трудоустроенных на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей в месяц - таково медианное значение показателя в апреле текущего года.

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

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