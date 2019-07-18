Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублейLenta.ru вчера в 10:12

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о зарплате работников средних и крупных предприятий.
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Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 12:12

Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:58

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 11:57

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей, это следует из результатов исследования Росстата

Эхо Москвы01:02

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 10:12

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

News.ruвчера в 09:06

Половина россиян зарабатывают менее ₽35 тыс в месяц

РБКвчера в 08:07
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