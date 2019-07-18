Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублейLenta.ru вчера в 10:12
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о зарплате работников средних и крупных предприятий.
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Происшествия
В Китае прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе
Взрыв произошел в пятницу во второй половине дня на газоперерабатывающем заводе в китайской провинции Хэнань, информации о жертвах пока не поступало, сообщает Центральное телевидение КНР.
Обновлено в 07:41
Общество
В Челябинском госуниверситете назначили временного ректора
Сергей Таскаев с 23 июля станет временно исполняющим обязанности ректора Челябинского государственного университета.
Обновлено в 07:39
Политика
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Кино
Появился первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
В интернете опубликовали первый трейлер фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», пишет «Киноафиша».
Обновлено вчера в 23:10
Культура
Инна Чурикова осталась в реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова после падения во время спектакля находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ее состояние оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Происшествия
Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 19:57
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги
Российские поклонники супермодели Ирины Шейк развернули настоящие боевые действия на странице Леди Гаги в Instagram.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М на военном полигоне в Польше сняли на видео
Как сообщает автор YouTube-канала Defense Video News, ролик был снят на полигоне Бемово Пески в Польше. Танки Т-72 появились в 1973 году.
Обновлено в 07:51
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Спорт
Черчесов опубликовал фото с Загитовой
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал фото с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 06:14
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Политика
В МИД рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика
На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях
Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.
Обновлено в 06:05
Общество
Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт
Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.
Обновлено в 08:20
Экономика
Медведев призвал развивать рынок арендного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья.
Обновлено в 04:20
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55