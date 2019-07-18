Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублейLenta.ru вчера в 10:12
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о зарплате работников средних и крупных предприятий.
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