Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублейLenta.ru вчера в 10:12
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о зарплате работников средних и крупных предприятий.
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Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Facebook удалил изображение со свастикой на гербе
Социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.
Обновлено в 06:55
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от затопления Иркутскую область
Обновлено в 03:40
Культура
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Нидерланды частично признали вину в гибели мусульман в Сребреннице
Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году.
Обновлено в 06:37
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено вчера в 12:23
Футбол
«МЮ» и «Атлетико» сделали запрос по защитнику «Ювентуса»
По информации издания Turkish Football, которое ссылается на окружение игрока, "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" подали запрос по поводу доступности трансфера игрока.
Обновлено в 06:29
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Технологии
S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров за 1 полугодие на 14,2%
За январь-июнь 2019 года авиакомпании группы S7 перевезли 8 157 908 пассажиров, на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала годовалого внука
Теледоктор Елена Малышева опубликовала в Instagram видео с годовалым внуком Артуром.
Обновлено вчера в 18:44
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Происшествия
Следствие установило предварительную причину инцидента в «Шереметьево»
Причиной инцидента с самолётом компании "Северный ветер" ("Нордвинд") в столичном аэропорту "Шереметьево" стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в кондиционеры, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Здоровье
УЗИ и чипирование: как работает неотложная ветеринарная помощь Москвы
Служба неотложной ветеринарной помощи столицы с начала текущего года совершила около 1600 выездов.
Обновлено в 00:26
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Авто
Названы самые аварийные марки грузовиков
Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
МИД РФ рассказал о закрытых консультациях с Нидерландами по MH17
Россия ведет консультации с Нидерландами по малайзийскому Boeing, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 07:42
Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году
"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.
Обновлено в 04:43
Авто
В сети раскрыли обновленный Mitsubishi Pajero Sport
За неделю до официального дебюта в Сети появились первые живые фотографии обновленного Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Происшествия
Банк «Русский стандарт» оштрафован на 26 млн рублей за подкуп пристава
Суд в Сочи оштрафовал банк "Русский стандарт" на 26,2 млн рублей за подкуп судебного пристава, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.
Обновлено в 06:12
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы.
Обновлено вчера в 13:45