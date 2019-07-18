Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублейLenta.ru вчера в 10:12

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о зарплате работников средних и крупных предприятий.
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Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысяч рублей, это следует из результатов исследования Росстата

Эхо Москвы01:02

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

News.ruвчера в 09:06

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

РИА Новостивчера в 11:57

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 12:12

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Lenta.ruвчера в 10:12

Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

ТАССвчера в 12:58

Половина россиян зарабатывают менее ₽35 тыс в месяц

РБКвчера в 08:07
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
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Путин прибыл в пострадавшую от затопления Иркутскую область

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На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено вчера в 12:23
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По информации издания Turkish Football, которое ссылается на окружение игрока, "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" подали запрос по поводу доступности трансфера игрока.
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Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары

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Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
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