Экономика

Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублейГазета.Ru вчера в 12:12

По данным исследования Росстата, половина населения России получает менее 34,5 тысячи рублей в месяц. Именно такая зарплата стала медианным значением. При этом от средней зарплаты по стране данный показатель отличается почти на 30%.
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

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