Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРБК 08:07

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Lenta.ru10:12

Росстат определил размер медианной зарплаты по стране

РИА Новости11:57

Зарплата половины россиян оказалась меньше 35 тысяч рублей

Эхо Москвы11:10

Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

ТАСС12:58

Росстат: у половины россиян зарплаты ниже 35 тысяч рублей

Дождь09:36

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

News.ru09:06

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

РБК08:07
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
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Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
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