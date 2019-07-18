Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРБК 08:07
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Читать в источнике
Оценить878
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Политика
Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:19
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Политика
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Обновлено в 15:18
Футбол
Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб
Вингер "Кристал Пэлас" Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб.
Обновлено в 12:11
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика
Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова
Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Минздрав: лечащий врач не назначал Frizium тяжелобольному ребёнку
Накануне стало известно о задержании женщины в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог Frizium.
Обновлено в 11:46
Политика
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Обновлено в 10:59
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Саратове сбитая насмерть женщина влетела в салон троллейбуса
При столкновении пешехода отбросило на проезжавший мимо троллейбус №5. При этом сила удара была такой, что женщина влетела в салон общественного транспорта.
Обновлено в 02:12
Политика
МИД Турции назвал несправедливым решение США по программе F-35
Решение Соединенных Штатов об исключении Анкары из программы по производству американских истребителей является несправедливым.
Обновлено в 00:23
Технологии
«Яндекс» запустит новые интерактивные ответы
Пресс-служба «Яндекса» подтвердила, что компания работает над проектом под рабочим названием «обогащенный интерактивный ответ».
Обновлено в 07:23
Происшествия
В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу
Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:59
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Обновлено в 12:26
Транспорт
На Крымском мосту уложили рельсы
В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:57
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Женственный сын Элизабет Херли становится копией своей мамы
Знаменитая британская актриса Элизабет Херли воспитывает единственного ребенка – сына Дэмиана.
Обновлено в 11:01
Футбол
«Аполлон» разгромил «Жальгирис» из Каунаса при судействе Москалева
"Аполлон" разгромил "Жальгирис" (4:0) из города Каунас в ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:55
Политика
СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи
Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
Кино
Хавьер Бардем может сыграть короля Тритона в ремейке «Русалочки»
Обновлено в 07:00
Происшествия
Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро
"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:29
Экономика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Наука
Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом
Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон
Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин назвал путь урегулирования в Донбассе
Если украинские власти хотят прекратить гражданскую войну в Донбассе, то Киев должен начать прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42