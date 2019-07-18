Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРБК 08:07
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Происшествия
В Санкт-Петербурге арестован продюсер Рушан Насибулин
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал до 27 августа продюсера Рушана Насибулина, являющегося, в частности, продюсером фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Алексея Германа-младшего.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара в «Ювентус» на Дибалу
Нападающий "ПСЖ" Неймар летом может перейти в "Ювентус", утверждает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito.
Обновлено в 11:52
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Человек погиб при пожаре на студии аниме в Японии
Один человек погиб в результате пожара на студии по производству аниме Kyoto Animation в западном японском городе Киото.
Обновлено в 00:53
Общество
Рекордные 11,1 млн т зерновых собрали на Кубани
Аграрии на Кубани раньше всех в стране завершили уборочную кампанию в 2019 году, собрав рекордно высокий урожай зерновых культур, который превысил 11 млн т, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Обновлено в 12:19
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе
Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сына
В столичном главке МВД заявили, что полиция вернула таможенникам материалы дела в отношении женщины, которая заказала незарегистрированное лекарство для своего тяжелобольного сына.
Обновлено в 14:03
Политика
Путин поручил разработать программу по безопасности дорожного движения
Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить государственную программу по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обновлено в 11:04
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
В настоящий момент США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400, заявил американский президент Дональд Трамп в четверг, 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 13:38
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Политика
«Нафтогаз» готов к переговорам по транзиту
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Обновлено в 13:33
Футбол
Де Лигт официально стал игроком «Ювентуса»
Обновлено в 03:12
Политика
«Слуга народа» Зеленского лидирует накануне парламентских выборов
Социологическая группа "Рейтинг" 18 июля представила данные, согласно которым позиции партии президента Украины "Слуга народа" еще больше укрепились - ее поддерживают 49,5% от тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором.
Обновлено в 14:05
Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Футбол
Тиаго Алькантара: «Я полностью против VAR»
Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара высказал отношение к системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 13:42
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика
Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30
Экономика
Страны G7 обеспокоены планами Facebook запустить свою криптовалюту
Страны G7 опасаются, что запуск криптовалюты Facebook ослабит их полномочия в части банковской и монетарной политики, а также создаст риски для безопасности.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Внедорожник Lexus GX остается поистине уникальным в сегменте среднеразмерных SUV — это единственная модель в классе с рамной конструкцией, которая только что была обновлена и получила новый пакет для бездорожья.
Обновлено в 06:18
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23