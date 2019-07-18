с чего всё началось

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Политика Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе «Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.

Хоккей «Ак Барс» обменял Фазлеева в «Нефтехимик» на права на Рантанена Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев. Взамен казанский клуб получил права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.

Происшествия Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33 В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.

Политика В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Здоровье Минздрав рассказал, как законно ввезти незарегистрированное лекарство В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.

Спорт Спиридонов отреагировал на требование из Польши наказать его Федерация волейбола Польши (PZPS) обратилась в Международную федерацию волейбола (FIVB) и Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) с просьбой наказать Спиридонова за сообщение в Twitter.

Политика Возможность встречи Путина и Зеленского оценили в Кремле Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность личной встречи главы государства с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политика Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.

Общество Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.

Политика Турция призывает США не исключать её из программы F-35 Турция обратилась к США с призывом не исключать её из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

Политика Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.

Транспорт На Крымском мосту завершена укладка рельсов Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Шоу-бизнес «Женщина-скат»: Наташа Королева удивила мини-платьем необычного кроя Для отпуска Королева выбрала платье необычного кроя, которое трудно найти у других звезд.

Происшествия BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.

Футбол Агент Джорджевича: «Лука остается в „Зените“» Агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича Игорь Глушевич рассказал о будущем своего клиента в петербургском клубе.

Политика Путин поручил обеспечить снижение стоимости освещения автодорог Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными властями до 1 декабря нынешнего года обеспечить снижение стоимости электроэнергии для освещения автодорог и пешеходных переходов.

Шоу-бизнес Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.

Происшествия Роспотребнадзор назвал источник инфекции в детском лагере в Крыму Источником инфекции в детском лагере «Лучистый» в Крыму оказались сотрудники столовой.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Гаджеты Названы смартфоны Honor, ожидающие обновления до Android 10 Q В преддверии выхода обновления разработчики назвали подпадающие под него смартфоны.Huawei обновит семь смартфонов линейки Honor: 20, 20 Pro, 20 Lite, V20, 10, 10 Lite и 8X.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Политика ГД в первом чтении приняла закон о снижении НДС на фрукты и ягоды Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении пониженной ставки НДС в размере 10% на плодово-ягодные культуры.

Происшествия С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.

Общество Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.