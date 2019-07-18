Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейИзвестия вчера в 11:14
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц. Именно таким оказалось медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, свидетельствуют данные исследования Росстата.
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