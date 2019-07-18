Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейИзвестия 11:14

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц. Именно таким оказалось медианное значение зарплаты в апреле 2019 года, свидетельствуют данные исследования Росстата.
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Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

ТАСС12:58

Зарплаты у половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

РИА Новости11:57

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Lenta.ru10:12

Зарплата половины россиян оказалась меньше 35 тысяч рублей

Эхо Москвы11:10

Росстат: у половины россиян зарплаты ниже 35 тысяч рублей

Дождь09:36

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

News.ru09:06

Половина россиян зарабатывают менее ₽35 тыс в месяц

РБК08:07
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:45, Вашингтон
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