Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРБК 08:07
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Армия и оружие
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержан в Вильнюсе
Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", задержан в столице Литвы Вильнюсе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
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Армия и оружие
Совбез ООН провел закрытые консультации по поводу авиаударов в Идлибе
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При обрушении крана на мосту в Китае погибли пять человек
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В Германии предостерегли от использования приложения FaceApp
"Действительно есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", - сказал Кельбер, добавив, что беспокойство вызывают также туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны
Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.
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Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
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Политика
Трамп еще не решил, стоит ли вводить санкции против Турции из-за С-400
Президент США отложил введение санкций против Турции в связи с приобретением этой страной российских ракетных систем С-400.
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Культура
Умер итальянский писатель и режиссер Лучано Де Крешенцо
Обновлено в 12:33
Политика
Путин и Лукашенко посетят Валаам
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко посетят карельский остров Валаам на Ладожском озере и осмотрят его достопримечательности.
Обновлено вчера в 08:12
Общество
Путин подписал закон об упрощении процедуры подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет людям с ограниченными возможностями в электронном виде подать документы, подтверждающие инвалидность, для получения социальной поддержки.
Обновлено в 11:36
Политика
Рейтинг партии Зеленского за три дня до выборов на Украине вновь вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» за три дня до выборов в Верховную раду снова вырос до 50%.
Обновлено в 14:13
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Интернет
«Яндекс» научился определять доход пользователей
Компания «Яндекс» запатентовала технологию, позволяющую определять уровень доходов пользователей мобильных устройств согласно их профессии, данным GPS и по тому, какие сервисы они используют.
Обновлено в 05:59
Энергетика
Дания дала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании на фоне затягивания согласования строительства газопровода «Северный поток — 2».
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Политика
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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Политика
«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа
Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 14:46
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков к 2035 году до 5%
Ранее в концепции ведомства по борьбе с курением говорилось о сокращении числа курящих россиян к 2035 году до 5%, а теперь этот показатель составляет 21%.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72М1 сразились в Польше
Американские Bradley и M1 Abrams вместе с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензионный вариант советского Т-72М1) и BWP-1 (советская гусеничная боевая машина пехоты) имитировали сражение на полигоне Бемово Пески в Польше.
Обновлено в 12:18
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Разработчики кнопочных телефонов Xiaomi создали крайне необычный сенсорный смартфон
Компания Duoqin, входящая в экосистему Xiaomi и выпускающая кнопочные телефоны семейства Qin, представила свой первый сенсорный смартфон – Qin 2.
Обновлено в 15:23
Футбол
Кокорин и Мамаев поиграли в футбол в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поиграли в футбол на территории исправительной колонии, в которой отбывают наказание.
Обновлено вчера в 06:24
Политика
СПЧ призывает Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в Мосгордуму, сдавших нужное количество подписей
Несколько часов назад в Москве началась пятая подряд акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы.
Обновлено в 14:00
Футбол
Медведев сравнил предложение «Сочи» и «Уфы» по Заболотному
Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предложения, которые сделали по форварду команды Антону Заболотному «Сочи» и «Уфа»: – Предложение из «Сочи» абсолютно рыночное.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
В НАТО ответили на вопрос об исключении Турции из альянса
В НАТО готовят ответ на случай, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 04:51
Экономика
Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.
Обновлено вчера в 15:47