Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРБК 08:07
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Читать в источнике
Оценить328
с чего всё началось
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.РБК08:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:55, Ашберн
Происшествия
BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Здоровье
Минздрав рассказал, как законно ввезти незарегистрированное лекарство
В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 10:34
Интернет
Google добавляет 65 новых эмодзи в Android Q
Новые эмодзи станут доступны вместе с выходом Android Q. Ранее News.ru рассказал, что компания Apple также представила подборку новых эмодзи.
Обновлено в 03:28
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Происшествия
С Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальных домогательствах
Прокуратура Массачусетса сняла обвинения в сексуальных домогательствах в отношении американского актёра Кевина Спейси, сообщает CBS Boston.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Toshiba Memory отрекается от своего названия
Название Kioxia получено объединением японского слова kioku, означающего "память", и греческого слова axia, означающего "ценность".
Обновлено в 04:52
Футбол
Шюррле заинтересовал «Спартак» и «Локомотив»
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе
Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:35
Общество
Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах
Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 07:53
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Суд арестовал «друга Кудрина» по делу о хищении бюджетных средств
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу продюсера Рушана Насибулина, который подозревается в хищении бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом.
Обновлено в 11:41
Политика
Партия президента Украины лидирует в опросах перед выборами
Остальные политические силы не набирают необходимые 5,0% голосов, чтобы получить места в Верховной Раде.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Хоккей
Овечкин отправится в Китай в качестве посла НХЛ
Обновлено в 10:25
Политика
В Киеве заявили о готовности к обмену пленными по формуле «208 на 69»
Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле "208 на 69" в кратчайшие сроки, заявил представитель властей Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Кино
Сериал «Сплетница» перезапустят
Действие серии развернется через восемь лет после окончания оригинальной "Сплетницы" и расскажет о новом поколении манхэттенской "золотой молодежи".
Обновлено в 10:33
Политика
Путин ввел электронные визы в Петербурге
Президент России Владимир Путин заявил, что указ о режиме электронной визы будет введен на территории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером
Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Политика
Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе
«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд
Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:16
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36