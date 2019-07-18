Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРБК 08:07
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Шоу-бизнес
Без фотошопа и фильтров: 51-летняя Валерия показала фигуру в бикини
«На диком пляже на берегу озера», — написала певица. Она отметила, что не использовала фильтры и фотошоп.
Обновлено в 10:48
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Экономика
Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:54
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Футбол
«Динамо» сделало предложение форварду «Марселя»
Московское "Динамо" вступило в переговоры с "Марселем" относительно трвнсфера нападающего Клинтона Н'Джие, рапортует FootMercato.
Обновлено в 06:24
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Туве в аварии погибли семь человек
При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Транспорт
Радиации в зоне строительства Юго-Восточной хорды не нашли
Обновлено в 11:50
Музыка
Юбилейное «Нашествие» стартует в Тверской области
Приедут 130 исполнителей, а открывать "Нашествие" поручено группе "Ленинград". Организаторы уже посоветовали, что лучше всего взять с собой.
Обновлено в 02:57
Общество
Электронные паспорта в России начнут выдавать уже в 2020 году
Накануне состоялось совещание по поводу внедрения электронного паспорта, на котором Медведев заявил, что страна перейдет на документы нового образца к 2024 году.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе
Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:35
Футбол
Карпин оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться на прежний уровень
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможном возвращении в профессиональный футбол нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, в настоящий момент отбывающих наказание в колонии.
Обновлено в 03:34
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Политика
Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны
США ведут визовую войну против российских дипломатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице
Женщина, пострадавшая при обстреле окраин Донецка, скончалась в больнице, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Шурыгина оставила мужа и улетела на Бали с миллионером
Участница громкого скандала с изнасилованием Диана Шурыгина улетела на Бали с молодым предпринимателем.
Обновлено в 10:20
Политика
ФБК нашел у семьи главы Мосгоризбиркома две квартиры в Хорватии
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального утверждает, что семье главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова принадлежат две квартиры в хорватском городе Ика общей площадью 200 квадратных метров.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Ерохиным
Обновлено в 09:32
Происшествия
Ассанж отказался обжаловать тюремный срок в Англии
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляции на приговор, вынесенный британским судом за нарушение условий освобождения под залог, сообщила Daily Mail.
Обновлено в 14:18
Политика
Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду
Медведев и Медведчук в последнее время встречались дважды – в апреле, за несколько дней до выборов президента Украины, и 10 июля.
Обновлено в 10:16
Музыка
Billboard назвал самый исполняемый хит 21 века
Композиция «Chasing Cars» ирландской рок-группы группы Snow Patrol признана самым часто исполняемым в Великобритании хитом с начала 21 века.
Обновлено в 14:41
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещённых с нарушениями
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос с отменой штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено в 12:01
Хоккей
Быков — о словах Панарина: я голосовал за Путина
Что касается самого текста, то воздержусь от такого высказывания, потому что я голосовал за Путина.
Обновлено в 13:34