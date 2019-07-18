Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРБК 08:07

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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с чего всё началось

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
РБК08:07

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Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей

URA.Ru10:36

Росстат: у половины россиян зарплаты ниже 35 тысяч рублей

Дождь09:36

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Lenta.ru10:12

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

Газета.Ru09:44

Зарплата половины россиян оказалась меньше 35 тысяч рублей

Эхо Москвы11:10

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

News.ru09:06

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

РБК08:07
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