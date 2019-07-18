Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРБК 08:07
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.РБК08:07
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