Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублейLenta.ru 10:12
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о зарплате работников средних и крупных предприятий.
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Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.РБК08:07
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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