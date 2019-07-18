Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублейLenta.ru 10:12

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о зарплате работников средних и крупных предприятий.
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
РБК08:07

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Росстат: зарплаты половины граждан России ниже 35 тысяч рублей

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Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

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Росстат: у половины россиян зарплаты ниже 35 тысяч рублей

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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Lenta.ru10:12

Половина россиян получает меньше 35 тысяч рублей

News.ru09:06

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

РБК08:07
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:15, Вашингтон
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