Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРИА Новости 11:57
Результаты исследования за апрель 2019 года опубликованы на ее официальном сайте. Медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34,3 тысячи рублей.
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В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
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На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
Обновлено в 22:30
Культура
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Происшествия
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Транспорт
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Упавшее в центре Москвы дерево повредило пять машин и газовую трубу
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