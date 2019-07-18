Результаты исследования за апрель 2019 года опубликованы на ее официальном сайте. Медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34,3 тысячи рублей.

Общество Суд потребовал удалить тест про коррупцию на сайте «Сноба» Кировский районный суд Томска потребовал у Роскомнадзора ограничить доступ к тесту про чиновников-взяточников, который размещен на сайте «Сноба».

Происшествия Возросло число пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".

Политика Порошенко не пустили в Европарламент Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Политика Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин подтвердил, что польское руководство не пригласило президента РФ Владимира Путина на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Армия и оружие В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

Политика «Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.

Политика В Сенате США потребовали проверить российское приложение FaceApp Лидер демократов в сенате США Чак Шумер сообщил в письме к руководителям Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское приложение FaceApp для обработки фотографий может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять соответствующие меры.

Политика В конгресс США внесли проект новых санкций против России «Конгресс Соединенных Штатов продолжает решительно осуждать опасное нападение России на военно-морской флот Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», — говорится в совместном заявлении авторов законопроекта.

Общество Кубань дала рекордный урожай зерновых В Краснодарском крае завершена уборочная кампания зерновых, собран рекордный для Кубани урожай зерновых — более 11,12 млн тонн зерна.

Политика Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Происшествия Число погибших при поджоге студии аниме в Киото достигло 12 В результате пожара в студии по производству аниме в Киото погибли по меньшей мере 12 человек. Такие данные приводит агентство Kyodo.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Политика Украина приобретет у Польши списанные ракетные катера, сообщают СМИ Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров советского проекта 1241РЭ.

Происшествия Самолет Utair из Самары в Сургут вынужденно сел в Екатеринбурге Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту из Самары в Сургут, в пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Хоккей «Трактор» обменял Петрикова на денежную компенсацию Отмечается, что 24-летний игрок продолжит карьеру в выступающем в ВХЛ тюменском «Рубине», челябинцы получат взамен денежную компенсацию.

Политика В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике Для конкуренции с Россией в Арктике США необходимы шесть новых ледоколов, заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель.

Транспорт На Крымском мосту уложили рельсы В общей сложности на двухпутной дороге уложено почти 5 тыс. т рельсов и более 76 тыс. шпал, передает «Интерфакс».

Кино ТНТ 4 покажет «Острые козырьки» Российская телепремьера сериала "Острые козырьки" состоится на ТНТ 4 23 июля 2019 года.

Происшествия Директор горнодобывающей компании в Магадане пропал без вести По имеющейся информации пропавший намеревался выехать в город Сусуман на участок горнодобывающей компании "Лидер", директором которой он является.

Гаджеты Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.