Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРИА Новости 11:57
Результаты исследования за апрель 2019 года опубликованы на ее официальном сайте. Медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34,3 тысячи рублей.
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