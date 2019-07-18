Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРИА Новости 11:57
Результаты исследования за апрель 2019 года опубликованы на ее официальном сайте. Медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34,3 тысячи рублей.
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Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
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При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:56
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На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
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Армия и оружие
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Владимир Путин посетит Магнитогорск в День металлурга
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Авто
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Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
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Обновлено в 11:17
Политика
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О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено в 15:48
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
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Обновлено в 22:01
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
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Хотя официальная презентация нового фитнес-браслета Honor Band 5 пройдет только 23 июля, предварительные заказы на него уже принимаются.
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Транспорт
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Инцидент произошел на мосту Понти-ди-Дон-Луиш I, который находится в районе Порту. В Сети было опубликовано видео прыжка обнаженной девушки.
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Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Политика
Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник
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