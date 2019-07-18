Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублейРИА Новости 11:57

Результаты исследования за апрель 2019 года опубликованы на ее официальном сайте. Медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34,3 тысячи рублей.
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Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

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