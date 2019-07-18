Результаты исследования за апрель 2019 года опубликованы на ее официальном сайте. Медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34,3 тысячи рублей.

Происшествия Мужчина обнаружил свою ампутированную ногу на пачке сигарет Уроженец Албании, проживающий в городе Мец (департамент Мозель на востоке Франции), обнаружил на сигаретной пачке фотографию с изображением его собственной ампутированной ноги, сообщает BBC.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Игры Казино в GTA Online появится 23 июля Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.

Наука Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Экономика Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина проводит время на Бали в компании молодого миллионера Судя по фотографиям, которые и Диана, и молодой человек разместили в своих Инстаграм-аккаунтах, они очень весело проводят время.

Политика Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2» Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.

Происшествия Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский» Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Армия и оружие Аэропорт Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела Международный аэропорт Митига ливийской столицы Триполи был экстренно закрыт из-за ракетного обстрела.

Авто Характеристики электрического Porsche Taycan рассекречены до премьеры Портал «Car» поделился информацией о будущей электрической новинке - Porsche Taycan.

Здоровье Медики назвали помогающие побороть бессонницу продукты Медики назвали ряд продуктов, которые способны помочь людям, страдающим от бессонницы, быстрее заснуть, сообщает издание «oane.ws».

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.

Экономика Путин предложил давать субсидии на первый взнос по ипотеке На сайте Кремля сообщается, что Путин распорядился представить предложения о целесообразности однократного предоставления за счет бюджета субсидий гражданам на выплату первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Армия и оружие В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.

Космос Toyota пообещала пилотируемый луноход на основе серийного автомобиля Луноход будет оснащён восемью колёсами и сможет перевозить двух людей на расстояние до 10 тысяч км на солнечной энергии и топливных элементах.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Космос Для трех химически специфических звезд определены фундаментальные параметры и эволюционный статус Некоторые звезды CP имеют более сильные магнитные поля, чем классические звезды A или B-типа, варьирующиеся от нескольких десятков гаусс до десятков килогаусс, и, следовательно, известны как магнитные химически специфические звезды (звезды Ap и Bp).

Здоровье Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.