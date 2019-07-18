Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 000 рублейВедомости вчера в 11:30
Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил РБК, что чем сильнее средняя зарплата отличается от медианного показателя, тем выше уровень неравенства в оплате труда и доля людей с низкой зарплатой.
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